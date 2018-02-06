В КР – митинг сторонников политзаключенных

Новая власть Кыргызстана все более отдаляет страну от ее прежнего имиджа: впервые митинги и попытки диалога с властью не имеют никакого значения.

В Бишкеке 5 февраля возле исправительной колонии № 47 собрались родственники и сторонники заключенных Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова.

Бывший губернатор Джалал-Абадской области республики Бектур Асанов, эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков и бывший депутат парламента Кубанычбек Кадыров были членами так называемого «Национального оппозиционного движения».

В апреле прошлого года Первомайский суд Бишкека приговорил их к длительным срокам заключения (Асанова и Кадырова – к 12 годам, Карыбекова – к 20) за подготовку к насильственному захвату власти.

Поводом к началу расследования стала аудиозапись переговоров оппозиционеров, которая просочилась в Сеть в марте 2016 года.

Там они якобы обсуждают организацию массовых беспорядков в Кыргызстане. Планируют собрать около 70–80 тысяч человек, взять штурмом Белый дом и самим возглавить республику.

Адвокаты подсудимых заявляли, что эта аудиозапись является монтажом. Однако эксперты Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР подтвердили ее подлинность.

Голодовка и протесты

Пять дней назад оппозиционеры, чье дело теперь рассматривается в вышестоящей инстанции – Бишкекском городском суде, объявили сухую голодовку.

Они жалуются на то, что им не дают видеться с родственниками, и на то, что процесс проходит в закрытом от прессы режиме.

Также политзаключенные утверждают, что не получают должного медицинского обслуживания, несмотря на проблемы со здоровьем у всех троих.

На вчерашнем митинге возле колонии, где содержатся осужденные, собралось около 20 их родственников и сторонников. Они требовали отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, а также предоставления качественного лечения всем троим заключенным.

«Это дело длится уже два года, – рассказала корреспонденту Ц-1 правозащитница Зульфия Марат. – И до сих пордоказательств их вины нет! Это просто беспредел. Голодовка – единственный способ протеста политзаключенных против него».

Просто госзаказ

Правозащитница добавила, что судебные органы, по ее мнению, просто выполняют политический заказ.

«Госбезопасность препятствовала справедливому рассмотрению дела в суде, – сказала Зульфия Марат. – А суды, вместо того чтобы обеспечить верховенство закона, просто потакают всем прихотям власти. Поэтому они и объявили сухую голодовку».

Глава Комитета по защите политических заключенных Сапарбек Аргымбаев, также присутствовавший на митинге, заявил, что осужденные написали обращение к депутатам парламента страны.

Они призывают не только освободить от занимаемой должности главу ГКНБ, но и привлечь его к уголовной ответственности «за фабрикацию и фальсификацию политических уголовных дел».

Камеру – и в камеру

Вскоре после начала митинга к протестующим присоединились и сторонники осужденного лидера партии «Ата-Мекен» и бывшего депутата парламента Омурбека Текебаева.

Они протестовали против установки в камере политика камеры видеонаблюдения.

«Вместо того чтобы на самом деле обеспечить его безопасность, они поставили видеокамеру – и теперь любой желающий может посмотреть, что происходит у него в камере», – рассказала журналистам экс-депутат Асия Сасыкбаева.

Однако представитель Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Александр Никсдорф ее тут же прервал и заявил, что увидеть происходящее в камере Текебаева могут лишь сотрудники ГСИН, которые сидят за центральным пультом.

Остальным видео в режиме онлайн недоступно.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке