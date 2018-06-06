В Кыргызстане арестованы бывшие премьер-министр и мэр Бишкека

Крутой поворот в деле о «модернизации» ТЭЦ Бишкека: находившиеся под подпиской о невыезде экс-премьер КР Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов взяты под стражу.

5 июня Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения двум фигурантам коррупционного скандала вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека – экс-премьер-министру страны Сапару Исакову и бывшему мэру столицы Кубанычбеку Кулматову.

Находившихся под подпиской о невыезде чиновников арестовали и поместили в СИЗО. С чем это связано?

29 мая Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана возбудил уголовное дело по статье «Коррупция» на бывшего премьер-министра Сапара Исакова, ставшего одним из фигурантов самого громкого коррупционного скандала в стране, связанного с теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) Бишкека.

Ее модернизация китайской компанией TBEA стоила стране 386 млн долларов США, но первые зимние холода отопительного сезона 2017–2018 гг. вывели ТЭЦ из строя, в итоге кыргызстанская столица осталась без тепла в самые лютые морозы.

Позже парламентская комиссия обнаружила, что при проведении работ на ТЭЦ всячески завышались цены и услуги, к примеру, плоскогубцы покупались по цене 320 долларов.

По версии следствия ГКНБ, Исаков, будучи заместителем руководителя Аппарата президента КР, «используя свое политическое положение, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере».

Сам Исаков свою вину категорически отрицает. Он неоднократно заявлял, что страну покидать не собирается, готов до конца отстаивать свою невиновность и сотрудничать со следствием. Подтверждая свои искренние намерения, экс-премьер-министр исправно являлся на допросы в ГКНБ.

21 мая предъявили обвинение в коррупции еще одному чиновнику – бывшему мэру и главе Таможенной службы КР Кубанычбеку Кулматову.

По версии ГКНБ, он, будучи мэром, незаконно использовал грантовые средства в размере 2 млн долларов, выделенные китайской компанией TBEA на строительство двух школ в регионах, предоставленных в рамках проекта модернизации ТЭЦ.

Кулматов также вину свою не признает и тоже неоднократно приходил на допросы, чем продемонстрировал готовность помочь следствию добиться справедливости.

Чтобы не сбежали, как Шадиев?

5 июня следователи ГКНБ обратились в суд с просьбой изменить ранее избранную ими же меру пресечения с подписки о невыезде на арест. По их мнению, обвиняемые могут скрыться от уголовного преследования, как это неоднократно бывало ранее с фигурантами громких уголовных дел.

Сапар Исаков пробудет в СИЗО два месяца – до конца следствия, Кулматов – до 28 июня. Этот срок необходим, чтобы выяснить, имеется ли у экс-градоначальника российский паспорт.

В том случае, если выяснится, что российского гражданства у него нет и он не сможет использовать паспорт РФ для выезда за границу, вероятнее всего, его снова отпустят под подписку о невыезде.

«Спасибо» за свое заточение экс-чиновники должны сказать в первую очередь бывшему вице-премьеру и депутату Аскарбеку Шадиеву, чье бегство из страны наделало много шума.

1 июня Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) официально подтвердил: бывший вице-премьер-министр и депутат парламента Кыргызстана Аскарбек Шадиев сбежал из страны.

Нашелся в Нью-Йорке

«27 апреля Шадиев выехал на похороны родственника в Исфану Баткенской области и далее незаконно пересек государственную границу через неконтролируемые участки районе села Арка Лейлекского района КР в сторону Таджикистана», – сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Оттуда, используя свой дипломатический паспорт, он через Москву вылетел в Нью-Йорк, где и находится до сих пор.

Причина бегства экс-чиновника очевидна. Уголовное дело в отношении него Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила на следующий день после его отъезда – 28 апреля.

Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением в бытность председателем парламентского Комитета по международным делам, обороне и безопасности летом 2017 года.

По версии следствия, Шадиев незаконно присвоил премию имени Чингиза Айтматова в размере 30 тысяч долларов.

В ходе расследования всплыло и огромное состояние семьи Шадиевых: у них в собственности числятся коттеджные городки, около десяти прибыльных компаний, дорогая недвижимость и автомобили.

Почему о бегстве депутата стало известно только через месяц? Ответ на этот вопрос в ГКНБ не смогли дать не только журналистам, но и депутатам парламента, требовавшим от чекистов отчета на заседании 30 мая.

Ждать возвращения Шадиева на родину не приходится. 31 мая Первомайским районным судом ему заочно вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Первопроходец – Омурбек Бабанов

Первым из бывших чиновников и олигархов, уехавших из Кыргызстана после прихода к власти президента Сооронбая Жээнбекова, был его главный соперник на выборах 15 октября 2017 года – бывший премьер-министр КР Омурбек Бабанов, набравший 34% голосов избирателей.

Он покинул страну в конце октября, вскоре после оглашения результатов голосования.

Во время предвыборной гонки в ходе дебатов между двумя основными кандидатами Жээнбеков пообещал, что в случае своей победы начнет войну с коррупцией именно с Бабанова.

И уголовное дело не заставило себя долго ждать. Оно было возбуждено Генеральной прокуратурой в отношении Бабанова уже 4 ноября.

Правда, не по коррупционным статьям, а за «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

По версии следствия, Бабанов в ходе предвыборной кампании, выступая перед узбекской частью населения, «выразил мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы национальном неравенстве в стране и о давлении на лиц узбекской национальности государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению».

С тех пор Бабанов, по неофициальным данным, находится в Москве.

Кто на очереди?

Кто из чиновников покинет страну следующим, предположить невозможно. Анонсировать свой побег, естественно, никто не собирается.

Объявленная Жээнбековым борьба с коррупцией началась во всех ведомствах. «Шерстить» начали и таможню. Первое громкое уголовное дело возбуждено на экс-начальника Центральной таможни Государственной таможенной службы Нурбека Айбашева 25 мая.

По версии следствия, он способствовал незаконному таможенному оформлению товаров из Китая, чем нанес государству ущерб в размере 166 миллионов сомов (почти 2,5 миллиона долларов).

Его сразу поместили под стражу, так что покинуть страну у экс-таможенника шансов нет.

Да и по делу о модернизации ТЭЦ Кулматов и Исаков – явно не последние «ласточки».

5 июня возбуждено уголовное дело на депутата парламента Осмонбека Артыкбаева, которого тоже обвиняют в лоббировании интересов ТВЕА. Сколько еще чиновников попадут под суд за нанесенный стране ущерб в десятки миллионов долларов, пока неизвестно.

Не исключено, что следственные органы доберутся и до экс-президента Алмазбека Атамбаева. По крайней мере, депутаты уже предложили лишить его статуса экс-президента и неприкосновенности.

Еще один коррупционный скандал в стране только назревает. Депутаты выяснили, что Кыргызстан изрядно переплатил и за реконструкцию Исторического музея. Видимо, тоже стоит ждать громких задержаний. Если, конечно, фигуранты этого скандала не предпочтут покинуть страну заранее.

Экстрадиции в Кыргызстан не добьешься…

Между тем едва ли удастся добиться экстрадиции бывших чиновников в Кыргызстан даже после вынесения судом обвинительного приговора.

Например, зять первого президента страны Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев в Кыргызстане заочно приговорен к 20 годам лишения свободы в июле прошлого года и был объявлен в международный розыск. За рубежом его неоднократно задерживали, однако добиться экстрадиции в Кыргызстан так и не удалось.

Беглый президент Курманбек Бакиев приговорен военным судом к 24 годам лишения свободы. Сейчас он свободно живет в Беларуси. Его брат Жаныш Бакиев и сын Максим – к пожизненному заключению. Оба находятся за границей и возвращаться на родину не собираются. Все усилия Генпрокуратуры КР по поводу экстрадиции преступников никаких результатов не приносят.

Исходя из этого, можно предположить, что призвать к ответу Бабанова, Шадиева и будущих беглецов вряд ли удастся. Как и вернуть ущерб, нанесенный ими государству.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Бишкеке