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    В Кыргызстане арестованы бывшие премьер-министр и мэр Бишкека

    Крутой поворот в деле о «модернизации» ТЭЦ Бишкека: находившиеся под подпиской о невыезде экс-премьер КР Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов взяты под стражу.

    Сапар Исаков - 29-ый премьер-министр КР; официальное фото
    Сапар Исаков — 29-ый премьер-министр КР; официальное фото

    5 июня Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения двум фигурантам коррупционного скандала вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека – экс-премьер-министру страны Сапару Исакову и бывшему мэру столицы Кубанычбеку Кулматову.
    Находившихся под подпиской о невыезде чиновников арестовали и поместили в СИЗО. С чем это связано?

    29 мая Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана возбудил уголовное дело по статье «Коррупция» на бывшего премьер-министра Сапара Исакова, ставшего одним из фигурантов самого громкого коррупционного скандала в стране, связанного с теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) Бишкека.

    Ее модернизация китайской компанией TBEA стоила стране 386 млн долларов США, но первые зимние холода отопительного сезона 2017–2018 гг. вывели ТЭЦ из строя, в итоге кыргызстанская столица осталась без тепла в самые лютые морозы.

    ТЭЦ в Бишкеке; фото: открытый источник
    ТЭЦ в Бишкеке; фото: открытый источник

    Позже парламентская комиссия обнаружила, что при проведении работ на ТЭЦ всячески завышались цены и услуги, к примеру, плоскогубцы покупались по цене 320 долларов.

    По версии следствия ГКНБ, Исаков, будучи заместителем руководителя Аппарата президента КР, «используя свое политическое положение, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере».

    Сам Исаков свою вину категорически отрицает. Он неоднократно заявлял, что страну покидать не собирается, готов до конца отстаивать свою невиновность и сотрудничать со следствием. Подтверждая свои искренние намерения, экс-премьер-министр исправно являлся на допросы в ГКНБ.

    21 мая предъявили обвинение в коррупции еще одному чиновнику – бывшему мэру и главе Таможенной службы КР Кубанычбеку Кулматову.

    По версии ГКНБ, он, будучи мэром, незаконно использовал грантовые средства в размере 2 млн долларов, выделенные китайской компанией TBEA на строительство двух школ в регионах, предоставленных в рамках проекта модернизации ТЭЦ.

    Кулматов также вину свою не признает и тоже неоднократно приходил на допросы, чем продемонстрировал готовность помочь следствию добиться справедливости.

    Чтобы не сбежали, как Шадиев?

    5 июня следователи ГКНБ обратились в суд с просьбой изменить ранее избранную ими же меру пресечения с подписки о невыезде на арест. По их мнению, обвиняемые могут скрыться от уголовного преследования, как это неоднократно бывало ранее с фигурантами громких уголовных дел.

    Сапар Исаков пробудет в СИЗО два месяца – до конца следствия, Кулматов – до 28 июня. Этот срок необходим, чтобы выяснить, имеется ли у экс-градоначальника российский паспорт.

    В том случае, если выяснится, что российского гражданства у него нет и он не сможет использовать паспорт РФ для выезда за границу, вероятнее всего, его снова отпустят под подписку о невыезде.

    «Спасибо» за свое заточение экс-чиновники должны сказать в первую очередь бывшему вице-премьеру и депутату Аскарбеку Шадиеву, чье бегство из страны наделало много шума.

    1 июня Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) официально подтвердил: бывший вице-премьер-министр и депутат парламента Кыргызстана Аскарбек Шадиев сбежал из страны.

    Нашелся в Нью-Йорке

    «27 апреля Шадиев выехал на похороны родственника в Исфану Баткенской области и далее незаконно пересек государственную границу через неконтролируемые участки районе села Арка Лейлекского района КР в сторону Таджикистана», – сообщили в пресс-службе ГКНБ.

    Оттуда, используя свой дипломатический паспорт, он через Москву вылетел в Нью-Йорк, где и находится до сих пор.

    Причина бегства экс-чиновника очевидна. Уголовное дело в отношении него Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила на следующий день после его отъезда – 28 апреля.

    Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением в бытность председателем парламентского Комитета по международным делам, обороне и безопасности летом 2017 года.

    По версии следствия, Шадиев незаконно присвоил премию имени Чингиза Айтматова в размере 30 тысяч долларов.

    В ходе расследования всплыло и огромное состояние семьи Шадиевых: у них в собственности числятся коттеджные городки, около десяти прибыльных компаний, дорогая недвижимость и автомобили.

    Почему о бегстве депутата стало известно только через месяц? Ответ на этот вопрос в ГКНБ не смогли дать не только журналистам, но и депутатам парламента, требовавшим от чекистов отчета на заседании 30 мая.

    Ждать возвращения Шадиева на родину не приходится. 31 мая Первомайским районным судом ему заочно вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Первопроходец – Омурбек Бабанов

    Первым из бывших чиновников и олигархов, уехавших из Кыргызстана после прихода к власти президента Сооронбая Жээнбекова, был его главный соперник на выборах 15 октября 2017 года – бывший премьер-министр КР Омурбек Бабанов, набравший 34% голосов избирателей.

    Он покинул страну в конце октября, вскоре после оглашения результатов голосования.

    Во время предвыборной гонки в ходе дебатов между двумя основными кандидатами Жээнбеков пообещал, что в случае своей победы начнет войну с коррупцией именно с Бабанова.

    И уголовное дело не заставило себя долго ждать. Оно было возбуждено Генеральной прокуратурой в отношении Бабанова уже 4 ноября.

    Омурбек Бабанов на встече с избирателями в Оше; фото: Открытый источник
    Омурбек Бабанов на встече с избирателями в Оше; фото: Открытый источник

    Правда, не по коррупционным статьям, а за «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

    По версии следствия, Бабанов в ходе предвыборной кампании, выступая перед узбекской частью населения, «выразил мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы национальном неравенстве в стране и о давлении на лиц узбекской национальности государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению».

    С тех пор Бабанов, по неофициальным данным, находится в Москве.

    Кто на очереди?

    Кто из чиновников покинет страну следующим, предположить невозможно. Анонсировать свой побег, естественно, никто не собирается.

    Объявленная Жээнбековым борьба с коррупцией началась во всех ведомствах. «Шерстить» начали и таможню. Первое громкое уголовное дело возбуждено на экс-начальника Центральной таможни Государственной таможенной службы Нурбека Айбашева 25 мая.

    По версии следствия, он способствовал незаконному таможенному оформлению товаров из Китая, чем нанес государству ущерб в размере 166 миллионов сомов (почти 2,5 миллиона долларов).

    Его сразу поместили под стражу, так что покинуть страну у экс-таможенника шансов нет.

    Да и по делу о модернизации ТЭЦ Кулматов и Исаков – явно не последние «ласточки».

    5 июня возбуждено уголовное дело на депутата парламента Осмонбека Артыкбаева, которого тоже обвиняют в лоббировании интересов ТВЕА. Сколько еще чиновников попадут под суд за нанесенный стране ущерб в десятки миллионов долларов, пока неизвестно.

    Не исключено, что следственные органы доберутся и до экс-президента Алмазбека Атамбаева. По крайней мере, депутаты уже предложили лишить его статуса экс-президента и неприкосновенности.

    Еще один коррупционный скандал в стране только назревает. Депутаты выяснили, что Кыргызстан изрядно переплатил и за реконструкцию Исторического музея. Видимо, тоже стоит ждать громких задержаний. Если, конечно, фигуранты этого скандала не предпочтут покинуть страну заранее.

    Экстрадиции в Кыргызстан не добьешься…

    Между тем едва ли удастся добиться экстрадиции бывших чиновников в Кыргызстан даже после вынесения судом обвинительного приговора.

    Например, зять первого президента страны Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев в Кыргызстане заочно приговорен к 20 годам лишения свободы в июле прошлого года и был объявлен в международный розыск. За рубежом его неоднократно задерживали, однако добиться экстрадиции в Кыргызстан так и не удалось.

    Беглый президент Курманбек Бакиев приговорен военным судом к 24 годам лишения свободы. Сейчас он свободно живет в Беларуси. Его брат Жаныш Бакиев и сын Максим – к пожизненному заключению. Оба находятся за границей и возвращаться на родину не собираются. Все усилия Генпрокуратуры КР по поводу экстрадиции преступников никаких результатов не приносят.

    Исходя из этого, можно предположить, что призвать к ответу Бабанова, Шадиева и будущих беглецов вряд ли удастся. Как и вернуть ущерб, нанесенный ими государству.

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Бишкеке

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция, Кыргызстан
    Теги: Кыргызстан Сапар Исаков Сооронбай Жээнбеков ТЭЦ Бишкека
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