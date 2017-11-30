В Кыргызстане ищут уже одного из четырех сбежавших арестантов

Кыргызская милиция продолжает поиски одного из четырех опасных преступников, сбежавших из СИЗО в Чуйской области: трое уже пойманы.

В бегах и на свободе остается Кайрат Джанботоев. Ранее милиция Кыргызстана задержала сбежавших вместе с ним троих арестантов. Рамиля Базаркулова и Бакыта Дильдешова задержали совместно сотрудники патрульной милиции и уголовного розыска ночью с 27 на 28 ноября в Первомайском районе Бишкека.

Еще одного – Багтията Ачылдурдиева – поймали вечером 28 ноября в центре Бишкека.

Четверо особо опасных преступников, подозреваемых в совершении грабежей и убийств, сбежали из изолятора временного содержания УВД Сокулукского района Чуйской области в пригороде столицы 27 ноября.

Ц-1 писал об этом в материале «Подозрительный побег опасных преступников из СИЗО в КР».

Тогда никто из милиционеров не пострадал. И все факты говорили о том, что беглецам кто-то помог извне. Не исключено, что сотрудники милиции.

Теперь эта теория подтвердилась.

По результатам расследования прокуратуры в отношении двух милиционеров Сокулукского УВД возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Злоупотребление должностным положением».

Именно эти два сотрудника дежурили в ночь побега. Теперь они водворены в изолятор временного содержания в Бишкеке.

Досталось и руководству районного управления милиции. Глава, его заместители и целый ряд милиционеров были освобождены от занимаемых должностей. Двоих и вовсе уволили из органов за грубое нарушение требований устава. В УВД уже назначили новое руководство.

Между тем задержанные беглецы при аресте никакого сопротивления не оказали. Зачем бежали – и сами не знают. «Так получилось», – говорят они на кадрах оперативной съемки.

Они также не знают, где скрывается четвертый беглец – Кайрат Джанботоев, подозреваемый в убийстве. На его поимку сейчас ориентирован весь личный состав правоохранительных органов столицы и Чуйской области.