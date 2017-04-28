В Кыргызстане – очередной иск против журналистов в защиту президента

Генпрокуратура Кыргызстана подала иск на 12 млн сомов (174 тысяч долларов) против сотрудников сайта Zanoza.kg и экс-депутата Чолпон Джакуповой.

Поводом для иска Генпрокуратуры стала публикация после выступления Чолпон Джакуповой на круглом столе, организованном Институтом омбудсмена в поддержку свободы слова, 30 марта 2017 года. Он был подан еще 20 апреля, но ответчики узнали о нем лишь сегодня, 28 апреля.

Соответчиками в деле выступают редакция «Занозы» (фонд «ПроМедиа»), редактор издания Дина Маслова, журналист Нарын Айып и экс-депутат парламента, руководитель правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Надзорный орган требует по 3 млн сомов (более 43 тысяч долларов) с каждого. Судья Октябрьского суда взяла подписку о невыезде со всех ответчиков до окончания судебного разбирательства.

В «Занозе» задерживают выплаты

В течение двух последних месяцев Генпрокуратура, которая уполномочена защищать честь и достоинство президента страны, подала пять исков на общую сумму 60 млн сомов (около 890 тысяч долларов) против СМИ и оппонентов президента Атамбаева.

И в каждом из них есть доля «Занозы». Общая сумма исков против издания достигла 27 млн сомов (около 400 тысяч долларов).

Как сообщила Ц-1 Дина Маслова, они намерены обжаловать определение суда о невыезде из страны. Общий финансовый оборот издания в 2016 году составлял восемь миллионов сомов. В связи с арестом счета редакция работает с трудом, задерживаются выплаты.

«Мы ожидали, что будет больше доходов за счет увеличения рекламы… Самое главное –мы не в силе заплатить даже один иск. А пять исков – это просто нереально», – сказала Дина Маслова.

Джакупову не пустят в Вашингтон

Генеральная прокуратура вынесла также представление о наложении ареста на имущество Чолпон Джакуповой – известного в Бишкеке юриста.

Она была избрана депутатом от партии «Бир Бол», которая вошла в Коалицию большинства во главе с президентской партией СДПК. Но в прошлом году сдала депутатский мандат в знак протеста против внесенных изменений в Конституцию на референдуме, который прошел 11 декабря 2016 года.

В своем выступлении, ставшем поводом для иска, Джакупова критиковала ситуацию со свободой слова в Кыргызстане, заявив, что СМИ «становятся заложниками личной мести» президента страны Алмазбека Атамбаева.

«…Когда президент говорит в своих речах: «Я никогда не прощу СМИ, потому что из-за них умерла моя мама, пострадала моя семья», когда он говорит, что выигранные деньги от исков отдаст онкобольным детям, это означает, что он уже решил все вместо судов и уже раздает деньги. Это – прямое воздействие, давление на суды…», – возмутилась экс-депутат Жогорку Кенеша.

Она также обвинила главу государства в «маниакальных наклонностях».

«Если мы не всколыхнем и не встанем на защиту закона, то страна развалится… – говорила Джакупова. – Личности с маниакальными наклонностями нельзя [дать] так терроризировать шесть миллионов человек (количество населения Кыргызстана. – Ред.) Почему мы должны стать жертвами? Он нас тащит в гражданскую войну. Маньяков надо предупреждать, он один, а нас много».

На своей страничке в «Фейсбуке» экс-депутат высмеивает составителей искового заявления.

«Меня обвиняют, потому что «стилистическая конструкция речи содержит эмоционально-экспрессивные элементы, иронию и сарказм. Лексико-семантический и контекстуальный анализ слов и выражений показал, что они носят негативную информацию». Ирония и сарказм теперь под запретом, оказывается, и негативная инфо тоже…».

Джакупова не исключает, что подписку о невыезде у нее взяли, чтобы сорвать ее вылет в Вашингтон 1 мая, где она планировала выступить с докладом о предвыборной ситуации и свободе слова в Кыргызстане.

Среди ответчиков – «Азаттык» и Текебаев

Среди ответчиков по искам Генпрокуратуры есть радио «Азаттык», с которого требуют 20 млн сомов (294 тысячи долларов), – счета этого СМИ тоже арестованы.

Наложен арест и на имущество адвоката Омурбека Текебаева, лидера партии «Ата-Мекен» Таалайкуль Токтакуновой, против которой подан иск на 10 млн сомов.

В 2015 году Аламудунский районный суд города Бишкек вынес решение взыскать 2 млн сомов (около 30 тысяч долларов) с журналиста Дайыра Орунбекова в виде компенсации за моральный ущерб, причиненный президенту Алмазбеку Атамбаеву. Орунбеков поплатился за критическую статью об Атамбаеве, которую опубликовал в сентябре 2014 года.

В прошлом году за неуплату указанной суммы против журналиста возбудили уголовное дело, позже, применив амнистию, дело прекратили, но двухмиллионный штраф оставили в силе.