В Кыргызстане проходит Неделя мужского здоровья

Клиники Кыргызстана открыты для диагностики здоровья мужчин: медиков волнует рост числа урологических заболеваний, среди которых – ночные мочеиспускания и импотенция.

В столице Кыргызстана Бишкеке и областных центрах четвертый день продолжается Неделя мужского здоровья. В эти дни все мужчины, пожелавшие проверить свое здоровье, могут получить бесплатную консультацию и пройти обследование.

По словам Бакыта Копошов, врача Республиканского урологического центра Бишкека, в дни акции он принимает до ста пациентов в день, и, по его мнению, количество мужчин, обращающихся за консультацией, ежегодно растет.

По данным Министерства здравоохранения КР, результаты предыдущих акций показали, что 70% мужчин старше 55 лет в Кыргызстане страдают частыми ночными мочеиспусканиями.

Но, несмотря на количество больных, лишь 8% из них обращаются за врачебной помощью. Несмотря на то что, по данным медиков, это заболевание является одной из основных причин ранней смертности мужчин.

Также около 60% мужчин в Кыргызстане старше 40 лет страдают разной степенью импотенции.

Минздрав Кыргызстана сообщает, что в последние годы значительно выросла частота мужского бесплодия.

По словам заведующего Республиканского центра урологии Национального госпиталя Кыргызстана Акылбека Усупбаева, в основном бесплодием страдают мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.

«Если в советские времена от бесплодия страдали 1–2% мужчин, то сейчас этот показатель вырос на 10%», – сказал Усупбаев.

Проводимая в республике Неделя мужского здоровья помогает привлечь внимание общественности, власти и саму сильную половину страны к проблеме здоровья.

Неделя мужского здоровья, начавшаяся в Кыргызстане десять лет назад, по словам Усупбаева, вначале привлекала мало мужчин.

«Потому что стеснялись: менталитет не позволял. Наши мужчины о своих болезнях не рассказывали ни жене, ни детям – никому», – говорит далее врач-уролог.

Директор Республиканского центра урологии Национального госпиталя Кыргызстана добавляет, что основной целью акции является изменение отношения мужчин к своему здоровью.

«За эти годы мы смогли изменить мышление мужчин, убедили их, что, если есть проблемы, надо обращаться к врачу», – подытоживает Усупбаев.