В Кыргызстане учатся отражать атаку с воздуха

Сбили два вражеских штурмовых самолета и отбили нападение террористов – в воинской части неподалеку от Бишкека прошли показательные тактические учения.

Координаты частей ПВО (противовоздушная оборона), охраняющих небо столицы Кыргызстана, держатся в строгом секрете. Ведь в случае атаки на республику они станут первой целью врага.

Известно, что их около десяти. Все оборудованы зенитно-ракетными комплексами С-125.

Отнюдь не новыми, они стоят на вооружении еще с 60-х годов прошлого века, но зато надежно зарекомендовавшими себя в реальных боях по всему миру.

С-125 способен поразить воздушную цель на расстоянии до 32 и на высоте до 20 километров. Именно такими зенитно-ракетными комплексами во время боев в Югославии сбивали якобы невидимые «стелсы» – американские бомбардировщики F-117. Как впоследствии шутили военные: «Мы же не знали, что они невидимые».

Отслеживают воздушные цели в частях ПВО специальные радиолокационные станции. Радиус их действия – около 50 километров.

С этого расстояния они способны засечь и вести воздушную цель размером всего в один метр. Бывали случаи, когда в поле зрения станции попадали даже крупные птицы – орлы или беркуты.

Служба в ПВО среди солдат считается очень престижной, хотя и непростой. По тревоге могут поднять в любой момент дня и ночи. Плюс частые боевые дежурства – без сна и отдыха. Небо над столицей должно постоянно находиться под контролем.

«Я в детстве смотрел телевизор, разные военные фильмы, – рассказал корреспонденту Ц-1 рядовой части ПВО Жалдар Курманалиев. – Смотрел, как зенитки сбивают самолеты. Всегда мечтал служить именно здесь. И когда меня спросили, в какой род войск хочу пойти служить, я сразу сказал, что в ПВО».

Как отразить атаку

По сценарию учений, состоявшихся 29 марта, в воздушное пространство Кыргызстана вторглись два вражеских штурмовика. Их сразу засекли радары. Звучит сирена – часть поднимают по тревоге.

На то, чтобы собраться и добежать до своих боевых постов, у бойцов есть всего несколько минут. Там они сразу приступают к приведению зенитно-ракетных комплексов в боевое состояние.

Когда вражеские самолеты попадают в радиус действия ракет, звучит команда «Огонь». Только производить залпы ракет, даже учебные, в Кыргызстане очень опасно.

Их обломки могут упасть на населенный пункт. Тренировочные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов кыргызстанские офицеры проводят только на специальных полигонах союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – в Казахстане или России.

Поэтому во время этих учений условные самолеты врага также условно сбивают – просто пригрозив им направленной на них ракетой зенитно-ракетного комплекса С-125.

«Наши бойцы показали хорошие навыки, прекрасную скорость и подготовку, – прокомментировал Ц-1 действия подчиненных командир подразделения Азим Кулназаров. – Недочетов практически не было. Предварительная оценка их деятельности, и моя, и вышестоящего руководства – «хорошо».

Тяжело в ученье – легко в бою

Проводить подобные учения в Кыргызстане будут не реже двух раз в год – обещают в Генеральном штабе страны. Их цель: проверять боеспособность средств ПВО на случай реального нападения.

А ситуация в Центрально-Азиатском регионе в последнее время обострилась, говорят специалисты.

Во-первых, набирают силу террористические бандформирования в Афганистане. Во-вторых, серьезную угрозу представляют боевики, вернувшиеся из Сирии.

По разным оценкам, в сирийском конфликте участвовали около полутысячи граждан Кыргызстана. Там они прошли военную подготовку, а после поражения террористической организации «Исламское государство» – вернулись домой.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке