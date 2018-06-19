В Бишкеке задержали еще одного бывшего премьер-министра КР

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана 18 июня задержали экс-премьер-министра республики Жанторо Сатыбалдиева по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

В пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что бывший глава правительства подозревается по статьям 30, ч. 6 («Соучастие в преступлении») и 303, ч. 1 («Коррупция») УК КР.

Ранее Сатыбалдиева вызывали на допрос в рамках расследования дела о коррупции на столичной ТЭЦ в качестве свидетеля.

Скандал вокруг ТЭЦ разгорелся минувшей зимой после того, как модернизированная за 386 миллионов долларов теплоэлектроцентраль не выдержала сильных морозов и вышла из строя. Позже выяснилось, что стоимость модернизации была завышена почти вдвое.

Жанторо Сатыбалдиев занимал пост главы Кабмина с 2012 по 2014 год. Именно в этот период велась подготовка к реконструкции ТЭЦ, а также заключались соглашения с подрядчиком – китайской компанией ТВЕА. А в апреле 2014-го уже начались непосредственные работы по реконструкции.

Сам Сатыбалдиев ранее заявлял, что никакого отношения к модернизации ТЭЦ не имеет. По его словам, он не вмешивался в процесс работы, полностью положившись на руководителей энергосектора.

Сегодня Первомайский районный суд Бишкека изберет Сатыбалдиеву меру пресечения.

5 июня по подозрению в коррупции был арестован экс-премьер-министр Сапар Исаков, также подозреваемый в коррупции при реконструкции ТЭЦ.