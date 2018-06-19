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    В Бишкеке задержали еще одного бывшего премьер-министра КР

    Сотрудники ГКНБ Кыргызстана 18 июня задержали экс-премьер-министра республики Жанторо Сатыбалдиева по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

    Жанторо Сатыбалдиев; фото: vb.kg
    Жанторо Сатыбалдиев; фото: vb.kg

    В пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что бывший глава правительства подозревается по статьям 30, ч. 6 Соучастие в преступлении») и 303, ч. 1 Коррупция») УК КР.

    Ранее Сатыбалдиева вызывали на допрос в рамках расследования дела о коррупции на столичной ТЭЦ в качестве свидетеля. 

    Скандал вокруг ТЭЦ разгорелся минувшей зимой после того, как модернизированная за 386 миллионов долларов теплоэлектроцентраль не выдержала сильных морозов и вышла из строя. Позже выяснилось, что стоимость модернизации была завышена почти вдвое.

    Жанторо Сатыбалдиев занимал пост главы Кабмина с 2012 по 2014 год. Именно в этот период велась подготовка к реконструкции ТЭЦ, а также заключались соглашения с подрядчиком китайской компанией ТВЕА. А в апреле 2014-го уже начались непосредственные работы по реконструкции.

    Сам Сатыбалдиев ранее заявлял, что никакого отношения к модернизации ТЭЦ не имеет. По его словам, он не вмешивался в процесс работы, полностью положившись на руководителей энергосектора.

    Сегодня Первомайский районный суд Бишкека изберет Сатыбалдиеву меру пресечения.

    5 июня по подозрению в коррупции был арестован экс-премьер-министр Сапар Исаков, также подозреваемый в коррупции при реконструкции ТЭЦ.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бишкек, Коррупция, Кыргызстан
    Теги: аресты коррупция Кыргызстан ТЭЦ
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