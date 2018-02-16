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    В Кыргызстане задержан еще один член «Исламского государства»?

    Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщает, что в стране арестован член подпольной группы «Исламского государства». Четвертый с начала года…

    Задержанный подозреваемый член ИГ в КР; фото: ГКНБ КР
    Задержанный подозреваемый член ИГ в КР; фото: ГКНБ КР

    26-летний гражданин Кыргызстана, имя которого не разглашается в интересах следствия, был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) 13 февраля.

    По данным спецслужб, он является активным членом подпольной группы международной террористической организации «Исламское государство».

    В интервью Ц-1 пресс-секретарь ГКНБ КР Рахат Сулайманов рассказал об установленных спецслужбами фактах, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике.

    В настоящее время следственными органами ГКНБ Кыргызстана возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 226-4 – «Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки», а также статьей 375 – «Наемничество» Уголовного кодекса КР.

    Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Следствие выявляет его сообщников, сообщает ведомство.

    По официальным данным, в рядах «Исламского государства» в Сирии воевало около пятисот граждан Кыргызстана. После поражения регулярных формирований террористической организации в зоне конфликта боевики стали возвращаться домой.

    Здесь, по данным кыргызских силовиков, они зачастую организуют подпольные ячейки, ведут активную пропаганду и вербовку новых сторонников, а также готовят теракты…

    В 2018 году это уже четвертый человек, задержанный по подозрению в террористической деятельности, утверждают силовые органы Кыргызстана.

    В начале января задержали 22-летнего кыргызстанца, который в домашних условиях пытался изготовить бомбу и взорвать ее в людном месте. Молодой человек прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств дистанционно – в закрытой группе в Интернете.

    23 января задержали 35-летнего пропагандиста. У него изъяли диски, флеш-карты и литературу с экстремистским содержанием, призывающим к джихаду.

    2 февраля сотрудники ГКНБ задержали иностранца, который, по утверждению комитетчиков, также являлся членом «Исламского государства».

    Он по указанию эмиссаров международной террористической организации занимался формированием подпольных террористических и деструктивно-политических групп на территории одной из стран СНГ для дестабилизации общественно-политической ситуации и дальнейшей организации вооруженного джихада.

    Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Безопасность Кыргызстана, ИГИЛ и Центральная Азия
    Теги: ГКНБ Кыргызстана ИГИЛ Исламское государство Кыргызстан терроризм
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