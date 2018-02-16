В Кыргызстане задержан еще один член «Исламского государства»?

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщает, что в стране арестован член подпольной группы «Исламского государства». Четвертый с начала года…

26-летний гражданин Кыргызстана, имя которого не разглашается в интересах следствия, был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) 13 февраля.

По данным спецслужб, он является активным членом подпольной группы международной террористической организации «Исламское государство».

В интервью Ц-1 пресс-секретарь ГКНБ КР Рахат Сулайманов рассказал об установленных спецслужбами фактах, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике.

В настоящее время следственными органами ГКНБ Кыргызстана возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 226-4 – «Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки», а также статьей 375 – «Наемничество» Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Следствие выявляет его сообщников, сообщает ведомство.

По официальным данным, в рядах «Исламского государства» в Сирии воевало около пятисот граждан Кыргызстана. После поражения регулярных формирований террористической организации в зоне конфликта боевики стали возвращаться домой.

Здесь, по данным кыргызских силовиков, они зачастую организуют подпольные ячейки, ведут активную пропаганду и вербовку новых сторонников, а также готовят теракты…

В 2018 году это уже четвертый человек, задержанный по подозрению в террористической деятельности, утверждают силовые органы Кыргызстана.

В начале января задержали 22-летнего кыргызстанца, который в домашних условиях пытался изготовить бомбу и взорвать ее в людном месте. Молодой человек прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств дистанционно – в закрытой группе в Интернете.

23 января задержали 35-летнего пропагандиста. У него изъяли диски, флеш-карты и литературу с экстремистским содержанием, призывающим к джихаду.

2 февраля сотрудники ГКНБ задержали иностранца, который, по утверждению комитетчиков, также являлся членом «Исламского государства».

Он по указанию эмиссаров международной террористической организации занимался формированием подпольных террористических и деструктивно-политических групп на территории одной из стран СНГ для дестабилизации общественно-политической ситуации и дальнейшей организации вооруженного джихада.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке