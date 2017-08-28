В Москве почтили память погибших при пожаре 14 кыргызстанок

Пожар в типографии произошел 27 августа 2016 года ранним утром, когда работники готовились к пересмене. Эта трагедия унесла 17 жизней, среди которых были 14 женщин из Кыргызстана.

Самой старшей из погибших было 45 лет, а самой младшей – Нурай Жумадыловой – должно было исполниться 18 лет. Еще одна женщина была беременной.

Год назад эту трагедию каждый кыргызстанец принял близко к сердцу. Было больно, после трагедии в Бишкеке собрались люди. Кто как мог, помогал родным и близким погибших.

29 августа по постановлению президента Алмазбека Атамбаева в КР был объявлен траурный день.

Во время пожара люди кричали, молили о помощи, что спасатели не действовали быстро, а выжидали на улице.

Позже сообщалось, что спасателям не удалось сразу попасть внутрь здания. Помещение оказалось заблокированным, для доступа в него пришлось вскрывать стену. В результате «все задохнулись от дыма».

На возложение цветов к месту гибели соотечественниц пришли родственники погибших, гражданские активисты, лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

«Эта трагедия, которая оборвала жизни наших молодых и растущих девушек, с болью отзывается в сердцах всех кыргызстанцев и соотечественников в Москве и Российской Федерации», — говорится в его сообщении.

После трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть одного и более человек.

Бутырский Московский суд 17 августа приговорил генерального директора типографии «Печатный Экспресс» Сергея Москвина на два с половиной года, а главного инженера типографии Антона Яцкова – на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Родственники погибших не согласны с приговором Московского суда, они намерены обжаловать это решение.

Во время мирного митинга, собравшегося, чтобы почтить память жертв пожара, посольство сообщило родственникам погибших о содействии по обжалованию решения суда в связи с мягкостью вынесенного наказания, а также о продолжении работы по выплате страховых компенсаций.

«Была выражена просьба – откликнуться родственников погибших граждан и других лиц, признанных потерпевшими от пожара, для предоставления доверенностей адвокату для подачи судебных исков», – сообщает пресс-служба посольства.