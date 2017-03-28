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    В Оше открылся магазин «Хадия» для малоимущих

    Территориальный совет микрорайона «Амир-Тимур» города Ош, на юге Кыргызстана, совместно с жителями открыл магазин, где товары выдаются бесплатно.

    Магазин для малоимущих в Оше "Хадия"; фото: Ц-1
    Магазин для малоимущих в Оше «Хадия»; фото: Ц-1

    В магазине «Хадия» можно взять одежду, продукты и бытовую технику. Ассортимент товаров разнообразный.

    По словам главы Территориального совета микрорайона «Амир-Тимур» Оша Мухаммадамина Канатова, за несколько дней после открытия в магазин пришло более 200 человек, нуждающихся в товарах первой необходимости.

    «Мы магазин назвали «Хадия», что переводится с арабского языка как «подарок», – рассказывает Канатов.

    Идея создания такого магазина, по его словам, пришла во время обхода домов малоимущих людей. У одних не хватало продуктов питания, другие не могли одеть детей в школу.

    «Посовещавшись, мы пришли к тому, что нужно открыть точку, куда могут прийти нуждающиеся в материальной помощи, а обеспеченные люди могут бесплатно отдавать свои вещи, оставлять продукты», – говорит он в интервью Ц-1.

    Как отметил Канатов, открыть этот магазин помогли местные бизнесмены. На второй день после открытия обеспеченные люди стали оставлять деньги на закупку одежды или питание нуждающимся. Продавцы находящегося в Оше крупного оптового-розничного рынка «Кара-Суу» делают им большую скидку.

    Брать товары в магазине можно раз в месяц; фото: Ц-1
    Брать товары в магазине можно раз в месяц; фото: Ц-1

    На вопрос, как они узнают нуждающихся лиц, ведь под видом бедных бесплатно взять вещи могут и вполне обеспеченные люди, Канатов объясняет, что сейчас продумывается концепция проверки.

    «Мы намерены проверять тех, кто приходит за помощью. Возможно, в этом деле нам помогут квартальные, домкомы, которые предоставят список тех, кто действительно нуждается материально», – ответил он.

    По его словам, один человек может приобрести для себя и семьи необходимые вещи в магазине один раз в месяц. Это ограничение сделано для правильного распределения товаров, чтобы многим хватило.

    Инициаторы этой идеи представить не могли, даже открывая такой магазин, как много людей нуждается в помощи. В магазин приходят не только жители города Ош. Приезжают жители различных районов Ошской области: Узген, Карасуу, Араван и т. д.

    Они просят: «Пожалуйста, отзовитесь все, кто хоть как-либо может пополнить ассортимент магазина «Хадия».

    Неправительственные и международные организации, занимающиеся благотворительностью, принимайте участие в нашей акции! Все желающие могут обращаться в Территориальный совет «Амир-Тимур». Процесс выдачи одежды строго контролируется нашими сотрудниками. Уверен, ваше участие принесет людям много пользы!» – говорит Мухаммадамин Канатов.

    В магазине "Хадия"; фото: Ц-1
    В магазине «Хадия»; фото: Ц-1

    Толонова Барниса, жительница Араванского района Ошской области, со своими знакомыми приехала в магазин, чтобы взять необходимую одежду и вещи для членов семьи.

    «Услышав про открытие этого магазина, мы сегодня приехали сюда и вот получили одежду и еще другие вещи. У нас в семье много детей. Им надо покупать одежду, но не всегда хватает денег. Мы очень благодарны организаторам и хозяевам этого магазина. Было бы хорошо, если в городе еще откроют такие магазины», – говорит Толонова.

    Также 26 марта в семи магазинах различных микрорайонов Оша Комитетом по делам молодежи мэрии города открыта благотворительная акция «Стенд милосердия».

    Стенд милосердия в магазине Оша; фото: Ц-1
    Стенд милосердия в магазине Оша; фото: Ц-1

    По словам председателя Комитета по делам молодежи мэрии Оша Мелиса Обозова, акция направлена на малоимущие и социально уязвимые слои населения для оказания им помощи и поддержки продуктами питания и предметами домашнего обихода.

    В рамках данной акции каждый желающий может прийти в магазины города и бесплатно взять со «Стенда милосердия» любой вид товара.

    В настоящее время функционируют семь точек, однако уже в ближайшие дни их количество увеличится.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Кыргызстана, Экономика Центральной Азии
    Теги: магазин "Хадия" малоимущие в Кыргызстане Ош Стенд милосердия экономика Кыргызстана
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