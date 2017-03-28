В Оше открылся магазин «Хадия» для малоимущих

Территориальный совет микрорайона «Амир-Тимур» города Ош, на юге Кыргызстана, совместно с жителями открыл магазин, где товары выдаются бесплатно.

В магазине «Хадия» можно взять одежду, продукты и бытовую технику. Ассортимент товаров разнообразный.

По словам главы Территориального совета микрорайона «Амир-Тимур» Оша Мухаммадамина Канатова, за несколько дней после открытия в магазин пришло более 200 человек, нуждающихся в товарах первой необходимости.

«Мы магазин назвали «Хадия», что переводится с арабского языка как «подарок», – рассказывает Канатов.

Идея создания такого магазина, по его словам, пришла во время обхода домов малоимущих людей. У одних не хватало продуктов питания, другие не могли одеть детей в школу.

«Посовещавшись, мы пришли к тому, что нужно открыть точку, куда могут прийти нуждающиеся в материальной помощи, а обеспеченные люди могут бесплатно отдавать свои вещи, оставлять продукты», – говорит он в интервью Ц-1.

Как отметил Канатов, открыть этот магазин помогли местные бизнесмены. На второй день после открытия обеспеченные люди стали оставлять деньги на закупку одежды или питание нуждающимся. Продавцы находящегося в Оше крупного оптового-розничного рынка «Кара-Суу» делают им большую скидку.

На вопрос, как они узнают нуждающихся лиц, ведь под видом бедных бесплатно взять вещи могут и вполне обеспеченные люди, Канатов объясняет, что сейчас продумывается концепция проверки.

«Мы намерены проверять тех, кто приходит за помощью. Возможно, в этом деле нам помогут квартальные, домкомы, которые предоставят список тех, кто действительно нуждается материально», – ответил он.

По его словам, один человек может приобрести для себя и семьи необходимые вещи в магазине один раз в месяц. Это ограничение сделано для правильного распределения товаров, чтобы многим хватило.

Инициаторы этой идеи представить не могли, даже открывая такой магазин, как много людей нуждается в помощи. В магазин приходят не только жители города Ош. Приезжают жители различных районов Ошской области: Узген, Карасуу, Араван и т. д.

Они просят: «Пожалуйста, отзовитесь все, кто хоть как-либо может пополнить ассортимент магазина «Хадия».

Неправительственные и международные организации, занимающиеся благотворительностью, принимайте участие в нашей акции! Все желающие могут обращаться в Территориальный совет «Амир-Тимур». Процесс выдачи одежды строго контролируется нашими сотрудниками. Уверен, ваше участие принесет людям много пользы!» – говорит Мухаммадамин Канатов.

Толонова Барниса, жительница Араванского района Ошской области, со своими знакомыми приехала в магазин, чтобы взять необходимую одежду и вещи для членов семьи.

«Услышав про открытие этого магазина, мы сегодня приехали сюда и вот получили одежду и еще другие вещи. У нас в семье много детей. Им надо покупать одежду, но не всегда хватает денег. Мы очень благодарны организаторам и хозяевам этого магазина. Было бы хорошо, если в городе еще откроют такие магазины», – говорит Толонова.

Также 26 марта в семи магазинах различных микрорайонов Оша Комитетом по делам молодежи мэрии города открыта благотворительная акция «Стенд милосердия».

По словам председателя Комитета по делам молодежи мэрии Оша Мелиса Обозова, акция направлена на малоимущие и социально уязвимые слои населения для оказания им помощи и поддержки продуктами питания и предметами домашнего обихода.

В рамках данной акции каждый желающий может прийти в магазины города и бесплатно взять со «Стенда милосердия» любой вид товара.

В настоящее время функционируют семь точек, однако уже в ближайшие дни их количество увеличится.