В Оше покупают голоса избирателей за Сооронбая Жээнбекова

Представители штаба кандидата в президенты Кыргызстана от СДПК выдают избирателям по 1000 сомов – за раздачей денег наблюдал корреспондент Ц-1 в Оше.

Мужчина и женщина из штаба кандидата в президенты от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбая Жээнбекова во вторник обходили дома избирателей в Оше (юг Кыргызстана).

Заглядывая в квартиры и дома людей, они просили их поставить подписи напротив своих фамилий и подтвердить получение 1000 сомов (14 долларов США).

На вопрос наблюдавшего за сценой в одном из домов корреспондента Ц-1, что предлагать деньги незаконно, мужчина-агитатор ответил, что это небольшая сумма, и все кандидаты в президенты так делают…

Когда журналист сообщил, что намерен пожаловаться на подкуп в Центризбирком, агитаторы поспешили уйти.

11 октября журналист направил отснятое видео в Центризбирком Кыргызстана. По его словам, у него нет цели очернить кандидата Жээнбекова, он сообщит о подобных нарушениях и со стороны других кандидатов, если их заметит.

Запугивание команды Бабанова

О том, что помимо денег в поддержку Жээнбекова, кандидатуру которого прежде всего выдвигает уходящий в отставку президент КР Алмазбек Атамбаев, используется административный ресурс, рассказывают многие граждане страны.

Жительница села Толойкон Ошской области, не пожелавшая назвать своего имени, рассказала, что глава сельской управы Дыйкан-Кыштак потребовал от нее поддержать кандидата от власти.

Дело в том, что она работает агитатором в штабе основного соперника Жээнбекова – главы партии «Республика» и бывшего премьер-министра страны Омурбека Бабанова.

«Ко мне домой пришли шестеро человек. Дочка была дома одна. Они стали запугивать ее словами, мол, пусть твоя мама подумает о том, что делает, но они не имеют права на такое!» – возмущается женщина.

«Закон я не нарушала. Я сама могу решить, кого мне поддерживать и за кого голосовать. Но теперь боюсь. Почему они нарушают наши гражданские права? Глава сельского совета запугивает меня, заявляя: «Придешь в сельскую управу за справкой или другим документом, тогда посмотрим», – продолжает она.

«Подбросят наркотики…»

58-летняя жительница села Шарк Кара-Сууйского района Ошской области Танзила Орунбаева руководит группой агитаторов из около 20 человек, работающих в штабе Бабанова.

По ее словам, представители штаба Жээнбекова обратились к ней с призывом одуматься и переходить к ним, пока не поздно.

А вечером 9 октября к ней в дом забежали четыре девушки из ее команды с мольбой о защите, что их преследуют мужчины. Вскоре появились и они. Их было четверо.

«Они пригрозили, что в документы, которые я использую для агитации, подбросят наркотики и сообщат в милицию. После того как они ушли, я подождала еще два часа и выпустила девушек из туалета, отправила их домой», – плачет Орунбаева.

Задержали агитаторов Бабанова

При этом в Оше два представителя штаба Омурбека Бабанова были задержаны по обвинению в попытке подкупа избирателей.

На видеозаписи, распространенной в Интернете 10 октября, запечатлено, как силовики допрашивают двух агитаторов. Согласно официальным данным МВД Кыргызстана, при задержании у них было обнаружено 185 тысяч сомов, которые, как предполагается, предназначались для подкупа избирателей.

Но задержанные говорят, что это была специально организованная провокация.

Задержанный Тахир Касымов, в частности, говорит:

«10 октября в 13.30, когда мы везли зарплату агитаторов, по дороге в «Он-Адыр» нас остановили гаишники. Во время проверки документов подошли два человека в гражданской одежде и повезли нас в ГУВД. Там нас спросили о деньгах, и я ответил, что это зарплата. Меня держали там до полуночи», – объясняет Тахир .

Еще один из агитаторов, 58-летний Сабиржан Алимов, дал первоначальные показания, что деньги были предназначены для подкупа.

Но позже, 11 октября, он сказал, что деньги предназначались для выплаты зарплат агитаторам, а первые показания дал под давлением милиционеров.

«Я дал ложные показания. Потому что меня били и угрожали: сказали, что что-то подкинут в машину. Я до этого не задерживался силовыми органами, растерялся. На самом деле, эти деньги предназначались для зарплаты агитаторам», – утверждает Алимов.

Предвыборный штаб кандидата Омурбека Бабанова опроверг информацию МВД о регистрации факта подкупа избирателей.

Штаб кандидата намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением на незаконные и неправомерные действия милиционеров.