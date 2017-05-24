В Оше поставили «Душевные смятения Бабура» с помощью Узбекистана

Ошский государственный академический узбекский театр представил спектакль «Душевные смятения Бабура», получив на него 30 тысяч долларов от Узбекистана.

Премьера спектакля в Государственном академическом узбекском музыкально-драматическом театре имени Бабура состоялась 23 мая, и это случилось благодаря помощи из Ташкента.

Художественный руководитель театра Набижон Мамаджанов рассказал Ц-1, что из Ташкента в Ош были отправлены костюмы и декорации для спектакля общей стоимостью два млн сомов (около 30 тысяч долларов).

По словам Мамаджанова, идея поставить спектакль «Душевные смятения Бабура» принадлежала Ташкенту, который вышел с ней к коллективу театра еще в прошлом году.

О готовности Узбекистана оказать театру финансовую помощь говорил и заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов, посетивший Ош в составе делегации в январе этого года и встретившийся тогда с коллективом театра.

В июне в Оше ожидается приезд труппы Андижанского областного музыкально-драматического театра, а в сентябре ошские служители Мельпомены поедут в Андижан со спектаклем «Душевные смятения Бабура».

Театр имени Бабура в Оше является одним из старейших театров в Центральной Азии после Ташкентского государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

В 1914 году под руководством Рахмонберди Мадазимова вместе с учителями русско-туземной школы города Оша был основан театральный кружок.

Первый художественный руководитель театральной труппы Мадазимов Рахмонберди был основателем и организатором театрального движения на юге Кыргызстана. В 1919 году кружок сформировался в драматическую труппу.