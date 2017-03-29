В Оше прошел парад разбитых машин

Отдел патрульной милиции по УВД Ошской области организовал акцию «Марш пропаганды – 2017» и «Внимание, дети» по предупреждению ДТП.

Накануне, 28 марта, по центральной улице города Ош (Южный Кыргызстан) сотрудники патрульной милиции прокатили вдребезги разбитую машину. Изрядно искореженный после аварии автомобиль был выставлен на всеобщее обозрение на автовозе.

По словам организаторов парада, целью мероприятия является стабилизация дорожной обстановки, профилактика и снижение количества ДТП (дорожно-транспортных происшествий).

Ранее, 23 марта, в Оше четверо подростков угнали автомобиль и попали в серьезную аварию.

16-летний житель села Жапалак вместе с тремя друзьями 16–17 лет угнал автомашину марки «Хундай» и затем врезался в дерево.

Все четверо подростков госпитализированы в больницу. Пострадавший водитель – 2000 года рождения, трое его пассажиров, 1999 и 2001 годов рождения, находятся в отделении травматологии ошской больницы.

Кроме того, у севшего за руль автомобиля молодого человека отсутствовало водительское удостоверение. Сейчас выясняются все обстоятельства дела, милиция проводит разъяснительную работу с родителями подростков во избежание подобных случаев в будущем.

С 1 января по 22 марта 2017 года на территории Ошской области зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, где пострадал 201 человек.

С участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 28 ДТП, где 31 ребенок получил различные травмы.

За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 102 ДТП, где 164 человека получили различные травмы.