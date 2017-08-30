В Оше развернута предвыборная кампания в поддержку Жээнбекова

В Оше идет сбор подписей в поддержку кандидата в президенты КР от партии власти СДПК – бывшего премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Согласно закону предвыборная агитация должна начаться за месяц до выборов, но, несмотря на это, в Оше уже ведется подпольная борьба за голоса избирателей.

По словам жителя Оша (юг Кыргызстана) Хусанбая Ибрагимова, на днях в его дом пришли две женщины и попросили записать паспортные данные членов его семьи.

«Они представились учителями и сказали, что записывают паспортные данные для предстоящих президентских выборов. В итоге я продиктовал имена и фамилии, а также даты рождения всех членов моей семьи», – рассказывает Ибрагимов.

Как отмечают жители Оша, такая картина наблюдается в каждом квартале города. Некоторые говорят, что агитаторы получают их данные обманном путем, представляясь сотрудниками Центризбиркома.

Жительница Араванского района Ошской области Мухаё Абдураупова рассказывает, что

в Араване по домам ходит женщина и сообщает, что собирает списки на выборы. Когда Мухаё заглянула в ее тетрадь, то увидела сверху фамилию бывшего премьера Жээнбекова.

В итоге женщина-агитатор призналась, что она из президентской Социал-демократической партии (СДПК). Для чего кандидату понадобятся эти списки, пока остается неизвестным.

В Кыргызстане использование административных ресурсов на выборах является обычным явлением, делятся кыргызстанцы.

Данияр Касымов работает в одном из университетов Оша. По его словам, уже сейчас руководителей госорганов заставляют «обеспечить» голоса избирателей за кандидата от СДПК.

«Обязывают, чтобы каждый госслужащий обеспечил по четыре голоса из своей семьи за кандидата Жээнбекова», – говорит Касымов.

В Оше сегодня можно видеть плакаты других кандидатов на пост президента страны. Они также открывают свои штабы.

Всего о желании стать кандидатом в президенты Кыргызстана заявили 59 человек, 11 из них были выдвинуты политическими партиями.

После завершения приема Центризбиркомом подписных листов от кандидатов в президенты Кыргызстана число последних сократилось до 23 человек.