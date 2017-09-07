В Оше торжественно открыли кыргызско-узбекскую границу!

Более тысячи человек собрались накануне вечером на КПП «Дустлик», разделяющем кыргызский Ош и узбекский Андижан, чтобы видеть открытие границы между странами.

Ближе к обеду 6 сентября жители города Оша (юг Кыргызстана) стали получать сообщения, что в 17 часов состоится открытие контрольно-пропускного пункта (КПП) «Дустлик» («Дружба») на границе с Андижанской областью Узбекистана.

Эта информация распространилась так быстро, что вечером на границе негде было яблоку упасть – собралось более тысячи человек.

Ошские маршрутки быстро заполнялись пассажирами, все хотели присутствовать на церемонии открытия границы между КР и РУз. КПП «Дустлик» оставался практически закрытым на протяжении последних семи лет – после второй революции в Кыргызстане 2010 года.

Перейти границу и попасть в Узбекистан было крайне затруднительно. Пропускали только при предъявлении «обоснования», которым могла служить телеграмма о смерти, свадьбе родственников в соседней стране.

«У нас в Узбекистане живут родственники. Чтобы с ними увидеться, нам требовалась телеграмма от них… Мы рады, что сегодня откроют границу», – говорит Акмал Хусанов, житель Оша.

Ближе к 18 часам для участия в церемонии открытия границы из Кыргызстана приехала официальная делегация, возглавляемая вице-премьер-министром Дуйшенбеком Зилалиевым, узбекскую сторону представил хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

«Договоренность по открытию пункта пропуска была достигнута главами государств обеих стран во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан», – сказал Зилалиев.

Хоким Абдурахманов, обращаясь к собравшимся на территории Кыргызстана жителям приграничья, сказал: «В ближайшие дни вы можете спокойно пересекать границу, всё будет открыто».

После официальной части делегации Кыргызстана и Узбекистана направилась к узбекскому отрезку границы, и там был совершен обряд жертвоприношения в честь дружбы двух стран. Завершили торжественное открытие границы узбекские национальные танцы.

«Мы живем в приграничных районах, и приходится часто ехать в Ош по разным делам. Открытие границы с Кыргызстаном будет нам очень помогать», – радуется Хасанбай, житель района Корган-Тепа Андижанской области Узбекистана.

6 сентября завершился двухдневный государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

В рамках визита в Бишкеке был подписан ряд двусторонних кыргызско-узбекских документов, в том числе Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе.