Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    В Оше торжественно открыли кыргызско-узбекскую границу!

    Более тысячи человек собрались накануне вечером на КПП «Дустлик», разделяющем кыргызский Ош и узбекский Андижан, чтобы видеть открытие границы между странами.

    6 сентября на открытие КПП "Дустлик" на границе РУз и КР; фото: Ц-1
    6 сентября на открытие КПП «Дустлик» на границе РУз и КР; фото: Ц-1

    Ближе к обеду 6 сентября жители города Оша (юг Кыргызстана) стали получать сообщения, что в 17 часов состоится открытие контрольно-пропускного пункта (КПП) «Дустлик» («Дружба») на границе с Андижанской областью Узбекистана.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Эта информация распространилась так быстро, что вечером на границе негде было яблоку упасть – собралось более тысячи человек.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Ошские маршрутки быстро заполнялись пассажирами, все хотели присутствовать на церемонии открытия границы между КР и РУз. КПП «Дустлик» оставался практически закрытым на протяжении последних семи лет – после второй революции в Кыргызстане 2010 года.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Перейти границу и попасть в Узбекистан было крайне затруднительно. Пропускали только при предъявлении «обоснования», которым могла служить телеграмма о смерти, свадьбе родственников в соседней стране.

    Гостей из Узбекистана встречали с хлебом; фото: Ц-1
    Гостей из Узбекистана встречали с хлебом; фото: Ц-1

    «У нас в Узбекистане живут родственники. Чтобы с ними увидеться, нам требовалась телеграмма от них… Мы рады, что сегодня откроют границу», – говорит Акмал Хусанов, житель Оша.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Ближе к 18 часам для участия в церемонии открытия границы из Кыргызстана приехала официальная делегация, возглавляемая вице-премьер-министром Дуйшенбеком Зилалиевым, узбекскую сторону представил хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

    Выступает вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев; фото: Ц-1
    Выступает вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев; фото: Ц-1

    «Договоренность по открытию пункта пропуска была достигнута главами государств обеих стран во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан», – сказал Зилалиев.

    Хоким Абдурахманов, обращаясь к собравшимся на территории Кыргызстана жителям приграничья, сказал: «В ближайшие дни вы можете спокойно пересекать границу, всё будет открыто».

    Выступает хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов; фото: Ц-1
    Выступает хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов; фото: Ц-1

    После официальной части делегации Кыргызстана и Узбекистана направилась к узбекскому отрезку границы, и там был совершен обряд жертвоприношения в честь дружбы двух стран. Завершили торжественное открытие границы узбекские национальные танцы.

    «Мы живем в приграничных районах, и приходится часто ехать в Ош по разным делам. Открытие границы с Кыргызстаном будет нам очень помогать», – радуется Хасанбай, житель района Корган-Тепа Андижанской области Узбекистана.

    Люди в обеих странах рады! Фото: Ц-1
    Люди в обеих странах рады! Фото: Ц-1

    6 сентября завершился двухдневный государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

    В рамках визита в Бишкеке был подписан ряд двусторонних кыргызско-узбекских документов, в том числе Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе.

    Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев на встрече в Бишкеке 5 сентября 2017 года; фото: Ц-1
    Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев на встрече в Бишкеке 5 сентября 2017 года; фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Пограничный конфликт между Кыргызстаном и Узбекистаном, Узбекско-кыргызские отношения
    Теги: Андижан КПП "Дустлик" Ош узбекско-кыргызская граница узбекско-кыргызские отношения Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора
    Права человека

    Human Rights Watch в Ташкенте дистанцировалась от «патологоанатома» Атаевой

    Делегация Human Rights Watch попала в неловкое положение в Ташкенте, когда прозвучал вопрос о честности их докладов на фоне фабрикации андижанских свидетельств Надеждой Атаевой.

    Узбекистан

    Новости из Кыргызстанa