В Оше запугивают сторонников кандидата в президенты Бабанова

Представители правоохранительных органов, а также криминала угрожают жителям Ошской области КР, агитирующих за кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Кандидат в президенты Кыргызстана, бывший премьер-министр страны Омурбек Бабанов в минувшие дни проводил встречи с избирателями в южных областях страны.

С программой «Путь вперед!» он на понятном людям языке говорил, что намерен убрать препоны, мешающие им жить и порождающие коррупцию. Обещал в два раза поднять заработные платы, пособия и пенсии, наладить добрые отношения с соседями, а в целом – вывести за ближайшие шесть лет Кыргызстан в число наиболее динамично развивающихся стран мира.

Молодой и прогрессивный политик, также обладающий финансовым капиталом для успешного участия в президентской гонке и победе на выборах 15 октября, он стал бесспорным фаворитом среди избирателей, а значит, и главным соперником власти.

Президент страны Алмазбек Атамбаев выдвигает кандидата от своей Социал-демократической партии Кыргызстана – бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова, совершенно нехаризматичного и унылого, по мнению избирателей, человека.

Но за Жээнбековым стоят весь административный и, похоже, силовой ресурс власти, а также, возможно, «черные», как в Оше называют представителей криминала.

В эти дни многие волонтеры штаба Бабанова в Оше стали подвергаться угрозам как со стороны представителей правоохранительных органов, так и неизвестных людей, чья внешность выдает в них бандитов.

«Мой отец участвовал на встрече с Бабановым в Оше, – говорит житель города по имени Хасан. – На следующий день ко мне пришли двое мужчин и сказали, что отцу не стоит больше ходить на митинги Бабанова и агитировать за него».

Затем неизвестные мужчины предупредили, что говорили «по-хорошему», а если к ним не прислушаются, то в следующий раз объяснят по-иному.

19 сентября Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что проверила жалобу по поводу отключения света в помещении в Оше, где за день до этого проходила встреча Бабанова с избирателями, но не нашла никакой преднамеренности и попросила прессу не распространять необоснованную информацию.

Также в ведомстве сообщили, что не видят свидетельства того, что студентам в Оше кто-то препятствовал в участии на встрече, о чем также поступали сообщения со стороны самих молодых людей.

Но люди на местах опять же говорят об иной картине. Анара, учительница одной из школ Оша, работает агитатором в команде Бабанова, она рассказывает: когда агитировала людей голосовать за своего кандидата в одном из кварталов города, к ней подошли сотрудники милиции и записали ее данные.

Уже на следующий день в ее школу пришли сотрудники правоохранительных органов, допросили директора и учителей. «Они начали мне угрожать, даже пришлось отдать им 2000 сомов (29 долларов США), чтобы оставили меня в покое», – говорит Анара.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Центризбирком страны зарегистрировал 13 кандидатов.