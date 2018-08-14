В покушении на российского бизнесмена в Бишкеке могут быть замешаны спецслужбы

Второе покушение за два года российский бизнесмен Александр Гайдуков, которого 10 августа пытались убить в центре Бишкека, связывает с корпоративным конфликтом при участии спецслужб РФ.

Примерно в полдень 10 августа на пересечении улиц Исанова и Рыскулова в Бишкеке прогремел взрыв. Бомба мощностью около 150 граммов в тротиловом эквиваленте была прикреплена к дереву, расположенному у входа в офис филиала российского ООО «НС Информ Консалтинг». Машина бизнесмена и фасад здания были повреждены взрывом.

В Главном управлении внутренних дел КР сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как пишет петербургское издание «Фонтанка», покушение может быть связано с корпоративным конфликтом в компании, специализирующейся на выпуске шпионского оборудования для российских спецслужб. Об этом заявил сам Гайдуков, которого уже пытались убить в 2016 году.

В 2014-м Гайдуков помог совладелице ООО «Специальные технологии» Ларисе Кузнецовой одержать верх в корпоративном конфликте с Михаилом Серовым, находящимся в международном розыске по обвинению в педофилии. Серов сумел покинуть пределы России якобы при помощи высокопоставленных офицеров спецслужб РФ.

Компания, которую делили партнеры, занималась выпуском шпионского оборудования для различных силовых ведомств РФ. И каждый из них имел деловые и прочие отношения со спецслужбами. Например, Серов часто отдыхал в зоне отдыха в Саратовской области, которую местные жители называют «фээсбэшной».

А Гайдуков в 80-х годах работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.

Кузнецову позже осудили за мошенничество в особо крупном объеме и отмывание «грязных» денег. А против самого Александра Гайдукова в феврале 2018 года завели дело о мошенничестве. Он воспринимает его как способ давления из-за разгоревшегося конфликта. Тем более следователь Игорь Левченко, ведший это дело, а затем отстраненный, известен благодаря громкому коррупционному скандалу.

По словам предпринимателя, еще в 2015-м его предупреждали о вероятной физической расправе, поэтому он более двух лет назад покинул Россию и обосновался в Кыргызстане.

В Бишкеке он является учредителем ОсОО «НС Информ Консалтинг» и Bishkek-expo, а также гендиректором ЗАО «Кей супра». Последняя компания имеет лицензию МВД КР на торговлю гражданским оружием и боеприпасами.