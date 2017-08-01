В штабе оппозиционной партии Кыргызстана «Ата Мекен» держат голодовку

Члены партии требуют допустить их лидера – Омурбека Текебаева, находящегося под арестом, к тестированию по кыргызскому языку для участия в президентских выборах.

Голодовку, начавшуюся накануне, пока держат пять членов партии «Ата Мекен». Но они говорят, что число ее участников может увеличиться, а акция является бессрочной.

По словам члена партии Айбека Султанкулова, голодающие требуют от суда справедливого решения в деле их лидера – известного кыргызстанского политика Омурбека Текебаева, с февраля находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве и коррупции.

Текебаев, несмотря на нахождение под стражей и продолжающийся в отношении него судебный процесс, выдвинул свою кандидатуру в президенты Кыргызстана. Выборы нового лидера КР пройдут 15 октября.

Выйти и сдать экзамен

Чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, Текебаев, как и другие претенденты, должен сдать экзамен на владение кыргызским языком.

Адвокат политика Канат Хасанов получил отказ Первомайского районного суда Бишкека, рассматривающего дело Текебаева, на ходатайство о выдаче его паспорта для регистрации на тестирование по государственному языку.

Суд также отказал обеспечить непосредственное участие Текебаева на экзамене по госязыку.

Лидер партии «Ата Мекен» был арестован 26 февраля в международном аэропорту Бишкека «Манас», когда возвращался из поездки в Вену.

Референдум и самолет

До своего ареста Текебаев вошел в крупное противоречие с президентом Атамбаевым: сначала по поводу состоявшегося в декабре 2016 года референдума по изменениям в Конституцию, а затем после крушения в январе 2017 года грузового самолета на селе Дачи-Суу, неподалеку от аэропорта «Манас».

После задержания Текебаева его юристы заявили, что он располагал документом, доказывающим принадлежность груза в рухнувшем турецком «Боинге» близким людям президента.

Именно существование этого компромата, по словам юристов, стало причиной ареста Текебаева.

На сегодняшний день депутат парламента Омурбек Текебаев находится под стражей в СИЗО Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ).

Его обвиняют в коррупции – получении взятки в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком» в 2010 году.

Уничтожение «Ата Мекен»?

По словам бывшего депутата и члена партии «Ата Мекен» Асии Сасыкбаевой, все обвинения в отношении Текебаева и проходящего с ним по делу экс-посла и однопартийца Дуйшона Чотонова построены на разговорах.

«Видимо, Атамбаев решил уничтожить всю фракцию «Ата Мекен», – говорит она.

Сасыкбаева акцентирует внимание на том, что власти совершат большое правонарушение, если не допустят Текебаева к тестированию по госязыку, ведь он не осужденный, а лишь подозреваемый, и на него распространяется презумпция невиновности.