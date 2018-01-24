В Узбекистане спасительная сотня кур, в Кыргызстане — четверка коров

Президент Кыргызстана, обсуждая дисбаланс регионов и трудовую миграцию, высказался, что четыре коровы в каждом доме на селе исправят ситуацию.

«Наличие трех-четырех коров позволит обеспечивать семью», – сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая 23 января на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении, главной темой которого стали дисбаланс развития регионов Кыргызстана, а также внутренняя и внешняя трудовая миграция граждан страны.

«Имея четырех коров, можно получать в сутки 60 литров молока, а продавая его по 20 сомов, – зарабатывать 1200 сомов в день, или 36 тысяч в месяц (520 долларов — Прим. Ц-1). Это сопоставимо с доходом мигрантов, таким образом можно остановить миграцию», – привел пример глава государства.

По словам Жээнбекова, в стране долгие годы сохраняется дисбаланс в развитии регионов. В настоящее время экономическое развитие страны зависит только от одного-двух регионов.

Зона развития сосредоточена лишь вокруг столицы – Бишкека. Не сформировался каркас опорных городов, способных обеспечивать стабильное развитие всей страны.

В итоге доходы государственного бюджета Кыргызстана в основном формируются в двух-трех городах.

Более того, усилилась зависимость местных бюджетов от центра. Есть случаи, когда объем собранных доходов в некоторых селах меньше даже трансфертов, поступающих от центра.

Такая ситуация, по мнению Жээнбекова, приводит к катастрофическому росту внутренней миграции.

«Трудоспособное население отстающих регионов переселяется в более благополучные районы, – сказал президент. – Потребность в рабочих ресурсах в регионах в разы ниже, чем в Бишкеке или Чуйской области. На сегодняшний день город Бишкек и Чуйская область превратились в зону, куда из регионов прибывает непрерывный поток мигрантов. Отток населения приводит к нехватке квалифицированных рабочих ресурсов на местах и способствует уменьшению потенциала регионов».

Не иссякает и поток внешней миграции. В настоящее время на заработках за рубежом находятся более 600 тысяч кыргызстанцев. Полмиллиона из них – в России. Почти все – из провинции.

Благодаря знанию русского языка работники из Кыргызстана очень востребованы в РФ в сфере услуг. Они работают продавцами, официантами, таксистами. Ежегодно трудовые мигранты отправляют на родину более 2 млрд долларов в денежных переводах. Эта сумма – почти треть ВВП республики.

Чтобы остановить отток кадров из страны, президент озвучил ряд пунктов, на которые членам рабочей группы необходимо обратить особое внимание.

Во-первых – установить правильное распределение бюджетной, кредитной и грантовой помощи. По мнению президента, финансы практически не доходят до провинции.

Во-вторых – внести изменения в кредитную политику государства.

«На сегодняшний день льготные кредиты по заниженным ставкам, средства Российско-Кыргызского фонда развития распределяются без определенного плана и системы, – сказал Жээнбеков. – Некоторые регионы развиваются, некоторые из них остаются без внимания. Поэтому бюджетные и инвестиционные средства должны распределяться равномерно, в соответствии с интересами и спецификой каждого региона».

Немаловажно, по мнению президента, помочь регионам с реализацией и переработкой сельхозпродукции. Оживить давно простаивающие предприятия. Создать свой бренд для каждой области.

По словам главы государства, развитие сельскохозяйственной отрасли позволит остановить отток трудоспособного населения.

Но для этого, самое главное, должна быть четверка коров в каждом хозяйстве.

Схожие предложения делал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после своего избрания: он заявил, что сотня кур решит проблему бедности на селе. Власти страны начали раздавать птицу сельским жителям, зачастую не имевшим ни опыта, ни условий для их содержания.

В итоге эксперимент с курами в Узбекистане провалился.

Андрей Назаров, корресподент Ц-1 в Бишкеке