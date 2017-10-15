В выборах президента КР лидирует кандидат от власти Сооронбай Жээнбеков

По предварительным данным ЦИК Кыргызстана, кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков набрал более 54% голосов, лидер «Республики» Омурбек Бабанов – более 33%.

В 20 часов по местному времени в Бишкеке Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана начала оглашать предварительные результаты состоявшихся президентских выборов.

Согласно ним, уверенную, хоть и неожиданную победу завоевал кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков. Лидером этой партии является уходящий президент страны Алмазбек Атамбаев.

ЦИК заявляет, что Жээнбеков набрал 54,73% голосов избирателей (по даным на 21.24 по местному времени).

На втором месте по первым итогам выборов – глава партии «Республика», бывший премьер-министр страны Омурбек Бабанов – 33,81%.

На протяжении всей предвыборной гонки опросы общественного мнения отдавали ему место фаворита, за него были готовы проголосовать как минимум 60% избирателей страны.

Третье место с огромным отрывом от двух первых политиков занял Адахан Мадумаров, лидер партии «Бутун Кыргызстан» и бывший спикер парламента страны, за него отдали голоса 6,55%.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 1 млн 557 255 избирателей, то есть более 50% от зарегистрированных ранее 3 млн 26 тысяч кыргызстанцев.

«Разглядел личико Бабанова»

День сегодняшних выборов был отмечен резкой тирадой действующего президента Атамбаева против Омурбека Бабанова – главного соперника кандидата от его партии.

На избирательном участке, куда Атамбаев пришел с супругой, он заявил, что некий иностранный олигарх предлагал ему 20 млн долларов за поддержку Бабанова.

«Буквально месяца полтора назад я вдруг вижу, как Бабанов начинает меня поливать грязью. Бабанов, который всегда меня называл «аби», это по-турецки – старший брат. Бабанов, который восхвалял, таких восхвалений я ни от кого не слышал. Бабанов, который мне говорил: «Вашу дорогу только я продолжу», вдруг заявляет, что мы идем не той дорогой», – отвечал президент на вопрос прессы.

— Больше того, я открыто говорю: ко мне приходил один зарубежный олигарх от имени Бабанова (Бабанов побоялся) и предложил мне 20 млн долларов за то, чтобы поддержал Бабанова. Я сказал: «Эй, дорогой, есть вещи, которые не продаются». И когда начали вскрываться вещи, когда стало ясно, что идет подготовка к беспорядкам, я знаю, откуда финансируется, я тогда начал думать. Я обманываюсь, я человек доверчивый, и народ Кыргызстана такой же, как я. Слава богу, что я вовремя успел разглядеть личико Бабанова», – завершил свой выпад против кандидата от партии «Республика» Атамбаев.

«Сажали и будем сажать»

По поводу возможных волнений, если сторонники оппонентов власти не согласятся с результатами выборов, Атамбаев сказал, что до 1 декабря он остается президентом страны и у него хватит времени продолжить «зачистку» и «сажать».

Официальный сайт Атамбаева приводит следующую его цитату:

«Моя обязанность — наводить порядок, чтобы выборы прошли в четкой атмосфере, и чтобы после голосования не было беспорядков. Если беспорядки будут, тоже хорошо, я бы хотел до конца всех зачистить. Забрать их. Я хочу сказать гражданам: ничего не надо бояться, спокойно идите на выборы, голосуйте. Все будет хорошо. Мы выбрали свою дорогу. Второй раз проводим честные выборы, — сказал он. – Сажали и будем сажать, потому что те времена, когда каждый вытворял все, что хотел, прошли. Конечно, может, тот, кто призывает выйти после голосования, не ведает, что творит. Всякое может быть. Я не хочу заранее никого винить. Я до 1 декабря президент и у меня хватит времени всем преподать урок, чтобы никогда не портили людям праздник».