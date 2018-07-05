Вблизи кыргызско-таджикской границы взорвалась автозаправка

В селе Жаштык Баткенской области КР, у границы с Таджикистаном, в ночь с 4 на 5 июля произошло возгорание и взрыв АЗС. Пожар тушили расчеты МЧС двух стран.

Сообщение о взрыве в селе Жаштык поступило 4 июля в 20:30, через минуту туда отправили первый пожарный расчет. Позже к тушению присоединились три пожарных расчета со стороны Таджикистана. Пожар был полностью потушен утром в 5:25.

По данным МЧС КР, госпитализированы четверо пострадавших: три таджикистанца и один кыргызстанец.

Огнем был нанесен значительный ущерб: полностью сгорела автозаправочная станция, легковая машина, пять фур с грузом, два газовоза, два микроавтобуса, еще одна АЗС повреждена частично.

По предварительным данным, возгорание началось во время заправки одного из автомобилей газом. Огонь быстро распространился по АЗС, и вскоре прогремел взрыв газохранилища.