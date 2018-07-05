Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Вблизи кыргызско-таджикской границы взорвалась автозаправка

    В селе Жаштык Баткенской области КР, у границы с Таджикистаном, в ночь с 4 на 5 июля произошло возгорание и взрыв АЗС. Пожар тушили расчеты МЧС двух стран.

    Сообщение о взрыве в селе Жаштык поступило 4 июля в 20:30, через минуту туда отправили первый пожарный расчет. Позже к тушению присоединились три пожарных расчета со стороны Таджикистана. Пожар был полностью потушен утром в 5:25.

    По данным МЧС КР, госпитализированы четверо пострадавших: три таджикистанца и один кыргызстанец.

    Огнем был нанесен значительный ущерб: полностью сгорела автозаправочная станция, легковая машина, пять фур с грузом, два газовоза, два микроавтобуса, еще одна АЗС повреждена частично.

    По предварительным данным, возгорание началось во время заправки одного из автомобилей газом. Огонь быстро распространился по АЗС, и вскоре прогремел взрыв газохранилища.

    Темы: Кыргызстан, Происшествия
    Теги: Взрыв АЗС газохранилище Кыргызстан Пожар
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Сооронбай Жээнбеков поцеловал сына находящегося в бегах оппонента

    3 июля президент КР Сооронбай Жээнбеков на церемонии вручения золотых сертификатов выпускникам школ поцеловал Нурэмира Бабанова, сына своего оппонента Омурбека Бабанова, находящегося «в бегах» за границей.

    Кыргызстан

    Выбор редактора

     Досуг

    10 причин для узбекистанца выбрать отдых на Иссык-Куле

    После ошских событий 2010 года узбекистанцы прекратили поездки на Иссык-Куль. Теперь же туристический поток восстанавливается, и кыргызстанские туроператоры утверждают, что для этого есть причины.

    Кыргызстан
    Политика

    Европейский суд присудил компенсацию дочери туркменского оппозиционера

    Болгария выплатит 3 600 евро компенсации Джерен Хаджиевой – дочери туркменского оппозиционера Аннадурды Хаджиева, в 2002 году оставшейся без опеки во время ареста родителей.

    Туркменистан

    Новости из Кыргызстанa

     Досуг

    10 причин для узбекистанца выбрать отдых на Иссык-Куле

    После ошских событий 2010 года узбекистанцы прекратили поездки на Иссык-Куль. Теперь же туристический поток восстанавливается, и кыргызстанские туроператоры утверждают, что для этого есть причины.

    Кыргызстан
    Политика

    Сооронбай Жээнбеков поцеловал сына находящегося в бегах оппонента

    3 июля президент КР Сооронбай Жээнбеков на церемонии вручения золотых сертификатов выпускникам школ поцеловал Нурэмира Бабанова, сына своего оппонента Омурбека Бабанова, находящегося «в бегах» за границей.

    Кыргызстан