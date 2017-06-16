Верховный суд Кыргызстана не стал арестовывать имущество «Занозы»

Ареста имущества популярного, но нелюбимого властями издания «Zanoza.kg» добивалась Генеральная прокуратура КР, подавшая против него разорительные иски.

Как сообщает редакция «Занозы», 15 июня Верховный суд Кыргызстана отказался удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры страны о наложении ареста на имущество и денежные средства учредителя издания – общественного фонда «ПроМедиа».

А также юриста Канатбека Азиза, являющегося заместителем руководителя секретариата парламентской фракции оппозиционной партии «Ата Мекен» и ответчиком по делу против «Занозы» по делу о чести и достоинстве президента Алмазбека Атамбаева.

В марте 2017 года по ходатайству Генпрокуратуры Октябрьский районный суд Бишкека заблокировал критическую статью на сайте «Занозы» и наложил арест на имущество адвоката «Ата Мекен» Таалайкуль Токтакуновой.

Позже это решение поддержал и суд города Бишкека.

Почему Азиз и фонд «ПроМедиа» избежали ареста имущества судом первой инстанции, издание объясняет тем, что прокуроры не смогли представить список их имущества, поэтому суд удовлетворил запрос стороны обвинения лишь в отношении Токтакуновой.

Через месяц, 14 апреля, уже на коллегии городского суда прокуроры вновь не смогли представить список имущества и счетов, которые надо было арестовать, а все счета «ПроМедиа» к тому времени уже были арестованы по другому делу», – объясняет «Заноза».

Честь президента

На сегодняшний день Генпрокуратура Кыргызстана подала пять исковых заявлений против «Занозы» о защите чести и достоинства президента Атамбаева.

В общей сложности Генеральная прокуратура требует с издания 27 млн сомов (более 394 тысяч долларов США) денежной компенсации морального вреда, в том числе 9 млн (более 131 тысячи долларов) – с его журналиста Нарына Айып. Кстати, на квартиру последнего уже наложен арест.

Кроме «Занозы» высший надзорный орган подавал два иска и против Кыргызской службы радио «Свобода» – «Азаттык» на 20 млн сомов (292 тысячи долларов), однако после встречи руководства радио с Атамбаевым, по предложению последнего, Генпрокуратура отозвала свой иск.

Давление на независимых местных журналистов и оппонентов власти продолжает набирать обороты.

Вынудили бежать

Известный журналист Улугбек Бабакулов, работавший внештатным корреспондентом российского сайта «Фергана», на днях выехал из Кыргызстана в связи с поступающими угрозами его жизни.

9 июня 2017 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) возбудил угловное дело в отношении журналиста за разжигание национальной вражды.

Поводом для вожбуждения послужила статья «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над «сартами», в которой автор подверг критике комментарии в соцсетях, где звучали оскорбления и угрозы в адрес этнических узбеков Кыргызстана. Он также сделал вывод, что такие призывы в Сети появляются из-за попустительства властей.

Бабакулов также обратил внимание читателей на бездействие спецслужб Кыргызстана в отношении тех, кто в социальных сетях призывает к расправе над представителями узбекской национальности.

Эксперты сделали вывод, что в статье Улугбека Бабакулова имеются призывы, направленные на возбуждение межэтнической розни, унижение национального достоинства.

Но эксперты не указали конкретно, достоинство какой этнической группы автор задевает.

После публикации статьи Бабакулова депутаты парламента Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадаминов призвали лишить его гражданства Кыргызстана.

На следующий день, 10 июня, решением суда в Кыргызстане был заблокирован сайт «Фергана», кстати, уже во второй раз. Впервые он был заблокирован в 2011 году по решению парламента, доступ к нему стал возможен примерно через полтора года.