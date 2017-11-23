Верховный суд Кыргызстана утвердил приговор политикам

Верховному суду Кыргызстана хватило двух дней для утверждения приговора суда первой инстанции о восьмилетнем заключении Омурбека Текебаева и Дуйшона Чотонова.

Решение Верховного суда КР в отношении лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Дуйшона Чотонова было встречено криками: «Позор! Позор!»

Высшая судебная инстанция страны накануне утвердила приговор суда первой инстанции, вынесенный в августе, по которому оба политика были осуждены на восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Адвокаты осужденных политиков, комментируя решение суда, сказали, что намерены рассмотреть новую стратегию защиты, но сначала должны поговорить со своими подзащитными.

Искен Афиджанов, адвокат Текебаева, говорит, что защита рассматривает две стратегии: первая – в процессуальном порядке найти новые обстоятельства, которые не были изучены судами двух первых инстанций в Верховном суде КР, или же обращаться в международные суды.

Соратники Текебаева и Чотонова, участвовавшие в суде, не скрывали своего разочарования, будучи убежденными, что решения принимались по приказу «сверху».

Юрист партии «Ата Мекен» Таалайкуль Токтакунова заявила, что суд торопился с решением, чтобы успеть к 24 ноября – дню инаугурации нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Оппозиция за решеткой или в изгнании

Случай Текебаева, видного и влиятельного политика Кыргызстана на протяжении последних двух десятков лет, – далеко не единственный и не случайный.

За решеткой в настоящее время находится экс-лидер партии «Кыргызстан» и депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев.

Еще один из партийных лидеров КР – Омурбек Бабанов из «Республики – Ата Журт» находится за пределами страны. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Омурбек Текебаев был арестован в феврале по возвращении в Бишкек из заграничной командировки.

Он был обвинен в мошенничестве и коррупции: якобы в 2010 году он получил взятку в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком».

Кроме Маевского против Текебаева свидетельствовал на суде другой россиянин – Алексей Модин, который дал показания, где Текебаев якобы обговаривал сумму взятки, но указал при этом на чужой кабинет.

Практически все наблюдатели считали, что арест Текебаева был предрешен: слишком уж красноречивым был его конфликт с президентом Атамбаевым.