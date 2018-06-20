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    Власти КР пригласили пострадавших в ДТП футбольных фанатов на Иссык-Куль

    Министр внутренних дел Кыргызстана Кашкар Джунушалиев 20 июня навестил в Москве граждан, сбитых соотечественником, и пригласил на бесплатную реабилитацию на озеро Иссык-Куль.

    Кашкар Джунушалиев навещает пострадавших в больнице в Москве; фото: пресс-служба правительства КР
    Кашкар Джунушалиев навещает пострадавших в больнице в Москве; фото: пресс-служба правительства КР

    Глава ведомства по поручению премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева навестил пострадавших в ДТП, виновником которого стал кыргызстанец Чынгыз Анарбек уулу. Он пожелал им скорейшего выздоровления и пригласил пройти бесплатную реабилитацию на берегу Иссык-Куля.

    «Хочу пригласить в любое удобное для вас время на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику. Я уверен, что на берегу Иссык-Куля, одного из самых высокогорных озер в мире, вы сможете не только отдохнуть, но и набраться сил, впечатлений и найти новых друзей», приводит слова министра пресс-служба Правительства КР.

    16 июня Чынгыз Анарбек уулу за рулем такси устроил наезд на толпу футбольных болельщиков на улице Ильинка в Москве. Пострадали семь человек, среди которых граждане России, Мексики, Украины и Азербайджана. Кыргызстанец, в отношении которого возбуждено уголовное дело, признался, что заснул за рулем.

    Джунушалиев в рамках рабочего визита в Москву также планирует встретиться с арестованным соотечественником и решить вопрос об оказании ему юридической помощи.

    Темы: Кыргызстан, Происшествия, Россия и Центральная Азия
    Теги: болельщики ДТП в Москве Иссык-Куль Кыргызстан
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