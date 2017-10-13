Выборы в КР превратили островок демократии в островок страха

Экс-председатель Счетной палаты Кыргызстана Эльмира Ибраимова говорит Ц-1 об атмосфере страха и угрозе президента посадить всех в случае проигрыша его кандидата.

Эльмира Ибраимова одной из первых выступила против политики президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, осудив в 2016 году проводившуюся им конституционную реформу.

Сегодня она рассказывает Ц-1 о массовых политических репрессиях накануне выборов президента страны 15 октября, об атмосфере страха и жесточайшем давлении действующей власти на оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова.

– Складывается впечатление, что выборы в Кыргызстане превращаются в театр одного актера…

– Сложно понять, почему президент Кыргызстана сегодня говорит одно, а завтра – прямо противоположное.

Еще недавно он утверждал, что не будет цепляться за власть и проведет выборы честно.

Но предвыборная кампания демонстрирует совершенно иную картину: Атамбаев стал главным агитатором провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова и самым суровым критиком очевидного фаворита выборов – лидера партии «Республика» и бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова.

Ставленника СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана) Жээнбекова проталкивают с использованием административного ресурса, с помощью криминальных структур.

Это можно расценивать как узурпацию власти. И огромное желание со стороны Атамбаева и его окружения остаться в большой политике даже неправедным путем.

Гарант Конституции угрожает оппонентам кандидата от правящей партии. Намекая на Бабанова, уходящий президент заявляет, что «таких нужно выжигать каленым железом».

Выступая в Оше 12 октября, Атамбаев еще раз пообещал, что «теперь мы будем их сажать и сажать, потому что демократия – это диктатура закона! А если мы кого-то не сажаем, мы хотим подождать, чтобы не было разных сплетен».

Кыргызстан буквально на глазах превращается из островка демократии в островок страха.

– Атамбаев угрожает не только оппонентам, но и президентам соседних стран…

– Оппозиционных политиков посадили в тюрьмы и СИЗО Госкомитета национальной безопасности КР. Но сделать из них врагов народа не получилось.

Ни один нормальный человек не поверит, что депутат парламента, лидер парламентской фракции Канат Исаев готовил государственный переворот. Его арестовали на основании беседы двух бандитов, рассуждавших о большой политике в Кыргызстане.

Специалисты утверждают, что видеозапись, выложенная в Интернет после ареста депутата, смонтирована наспех. Но она стала основной уликой против Исаева – одного из сторонников Омурбека Бабанова.

Аресты оппозиционных политиков стали главным и едва ли не единственным приемом нынешнего правящего режима. Других аргументов для спора с ними у власти просто нет.

– Зачем это делается?

– Нужно как-то оправдывать перед народом провальные шесть лет правления. Объяснять причины тотального кризиса во всем: в экономике, финансовой политике, социальной сфере. И еще нужно как-то консолидировать электорат вокруг кандидата от правящей партии.

Возможно, поэтому и понадобился образ внешнего врага. К сожалению, для большинства кыргызстанцев, мишенью Атамбаев выбрал президента Нурсултана Назарбаева, которого в Кыргызстане уважают больше, нежели уходящего 1 декабря Атамбаева.

На саммите стран СНГ в Сочи на все обвинения Атамбаева президент Казахстана ответил одним словом: «Вранье».

МИД Казахстана в официальной ноте также обвинил президента Кыргызстана во лжи.

Выступая 12 октября в Оше, Атамбаев вновь призвал избирателей не слушать президентов других стран.

– Похоже, Кыргызстан становится заложником одного человека?

– Журналисты боятся писать правду, потому что высокопоставленные чиновники подают иски против них и требуют в судебном порядке выплат многомиллионных сумм.

Оппозиционных политиков пугают арестами. Бизнесменов стращают тем, что в случае неповиновения отнимут производство. Рядовых избирателей власть запугивает с помощью криминала.

Даже конституционное право на свободу выбора у избирателей пытаются отнять с помощью административного ресурса и давления со стороны силовых структур.

Получается, что свободу слова в Кыргызстане имеет только один человек – Алмазбек Атамбаев.

Остальные шесть миллионов граждан должны, видимо, только молча слушать нравоучительные речи президента.

– Есть надежда, что выборы все-таки пройдут мирно?

– До начала выборной кампании Атамбаев обещал, что обеспечит мирную передачу власти.

Но за несколько дней до финиша все чаще начали звучать заявления о якобы готовящемся государственном перевороте и возможных беспорядках в день выборов.

Странно, что об этом говорит в основном Атамбаев и его окружение. Создается впечатление, что истерия нагнетается властью вполне осознанно.

Она очень боится, что Сооронбай Жээнбеков проиграет выборы оппозиционному кандидату Омурбеку Бабанову. Похоже, в страхе живут не только рядовые кыргызстанцы…