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    Запасы полезных ископаемых Кыргызстана оцениваются в 250 млрд долларов

    В недрах Кыргызстана полезных ископаемых более чем на 250 млрд долларов, сообщил корреспонденту Ц-1 заместитель гендиректора Ассоциации горнопромышленников КР Дуйшенбек Камчыбеков.

    Добыча золота на "Кумтор" в Кыргызстане; фото: kumtor.kg
    Добыча золота на «Кумтор» в Кыргызстане; фото: kumtor.kg

    «Если начать разрабатывать все месторождения, то за вычетом сопутствующих затрат республика может получить 84 миллиарда долларов чистой прибыли», – заявил Дуйшенбек Камчыбеков.

    По его словам, в эти расчеты не включили добычу нефти и газа. В основном оценивали запасы руды металлов – золота, алюминия, меди и других.

    В настоящий момент в Кыргызстане разрабатывается не больше 5% месторождений полезных ископаемых. Крупнейшие из них – это золотодобывающие предприятия «Кумтор» и «Макмал».

    Источник:Ц-1
    Темы: "Кумтор", Кыргызстан, Экономика Кыргызстана
    Теги: Кыргызстан полезные ископаемые ресурсы
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