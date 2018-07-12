Запасы полезных ископаемых Кыргызстана оцениваются в 250 млрд долларов

В недрах Кыргызстана полезных ископаемых более чем на 250 млрд долларов, сообщил корреспонденту Ц-1 заместитель гендиректора Ассоциации горнопромышленников КР Дуйшенбек Камчыбеков.

«Если начать разрабатывать все месторождения, то за вычетом сопутствующих затрат республика может получить 84 миллиарда долларов чистой прибыли», – заявил Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, в эти расчеты не включили добычу нефти и газа. В основном оценивали запасы руды металлов – золота, алюминия, меди и других.

В настоящий момент в Кыргызстане разрабатывается не больше 5% месторождений полезных ископаемых. Крупнейшие из них – это золотодобывающие предприятия «Кумтор» и «Макмал».