Женщины не поделили парковку. Откровения бывшего замглавы таможни КР

Райымбек Матраимов – бывший зампред ГТС Кыргызстана, известный в стране каждому школьнику и не иначе, как Раим-миллион, прервал молчание, разразившись откровениями обо всем…

Раим-миллион – фигура в Кыргызской Республике практически полумифическая.

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана с 2015 по 2017 год, Матраимов долгие годы не сходил с языков ни политиков, ни простых кыргызстанцев.

С самых высоких трибун его называли и главным коррупционером страны, и обладателем самого большого состояния, и серым кардиналом власти, и даже кошельком клана Жээнбековых – семьи действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

По мнению экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, именно за отставку Матраимова поплатились находящиеся ныне под обвинением в коррупции экс-премьер-министр страны Сапар Исаков и бывший градоначальник Бишкека Кубанычбек Кулматов.

Сам Раим-миллион в ответ на все обвинения упорно хранил молчание. До недавнего времени…

Что сказал Матраимов?

Видео с откровениями бывшего зама главного таможенника Кыргызстана появилось на видеохостингах в понедельник, 13 мая. Свое семиминутное обращение он адресует именно Алмазбеку Атамбаеву, президенту КР с 2011 по 2017 год.

По словам Матраимова, бывший глава государства полтора года очернял его в своих речах и подконтрольных СМИ.

Сам экс-зампред ГТС все обвинения игнорировал, пока бывший президент и его команда не перешли «рубеж приличия». Здесь Матраимов говорит о проведенном 1 мая спортивном турнире в Кара-Суйском районе на юге Кыргызстана.

Этот турнир, проведенный братьями Матраимовыми в честь их отца – Исмаила Матраимова, посетили многие чиновники. Среди которых были спикер парламента Дастан Джумабеков, первый вице-премьер Кубатбек Боронов, а также более десяти депутатов парламента.

Все гости спортивного мероприятия подверглись жесткой критике со стороны СМИ только по причине того, что оказались на одной трибуне с Раимом-миллионом.

«Мы не можем терпеть подобную клевету, – сказал Матраимов Атамбаеву. – Уважение сыновей к отцу не позволяет пройти мимо этого. Последние полтора года вы очерняете меня и выставляете в дурном свете. Из-за своего воспитания и добра, которое вы мне раньше оказывали, я молчал. Но вы переходите все допущенные границы».

По словам бывшего зампреда таможни КР, он долгое время был в команде Атамбаева, причем они даже дружили семьями.

«Я работал, не позоря вас, – говорит Матраимов Атамбаеву. – В вашей команде я был одним из самых верных людей. Начиная с 2010 года, я оказывал всяческую поддержку вам и вашей партии. Между нами и между нашими семьями сложились дружеские отношения: вы пили чай из рук моей матери и получали ее благословение».

По словам Матраимова, все свои средства он заработал в бизнесе, который вел вместе с братьями. И никто не интересовался его состоянием до того, пока Атамбаев не ушел с поста главы государства.

«До присоединения к вашей команде я был просто Райымбеком, а позднее вы меня назвали Раимом-миллионом», – подчеркнул он в своем обращении к экс-президенту КР.

Разошлись из-за женской разборки

Назвал Матраимов и причину резкой смены отношения к нему экс-президента Атамбаева.

«Ваша дочь и сестра моей жены поссорились, не поделив место на парковке. Моя свояченица, которая регулярно читает намаз, религиозная и воспитанная, просто так не будет вступать в конфликт. После конфликта двух женщин ваше отношение ко мне изменилось на сто процентов. Я очень удивился этому. Вы убрали меня с должности в ноябре 2017 года, и с тех пор я не занимаю госдолжности», – рассказал он.

Между тем в милиции корреспонденту Ц-1 подтвердили факт конфликта. По данным правоохранительных органов, 17 октября 2017 года к ним поступило заявление от Динары Атамбаевой (дочери президента) о том, что на нее напали две женщины, которые избили ее и поцарапали внедорожник. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Вскоре милиционеры задержали и самих участниц – Жылдыз и Назиру Тургуновых. Пострадавшая Динара обратилась в суд с просьбой не брать обвиняемых под стражу. В итоге судебного разбирательства они оплатили ей ущерб на сумму в 19 тысяч сомов (270 долларов).

«Мне хватит сил для борьбы с Атамбаевым»

Закончил свое обращение Матраимов просьбой не вмешивать его в конфликт Атамбаева с действующим президентом и предупреждением в адрес экс-главы страны.

«Если вы не перестанете врать касательно меня, превращать ложь в правду, то я не буду сидеть сложа руки. У меня тоже есть достаточно информации и сил, чтобы бороться с вами», – заявил Матраимов.

Ответ партии Атамбаева

Ответ Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) (точнее, той ее части, которая до сих пор верна Атамбаеву. О расколе в СДПК Ц-1 писал здесь — не заставил себя долго ждать.

Во вторник, 14 мая, член политсовета партии Кундуз Жолдубаева опубликовала официальную реакцию на речь Матраимова.

«После этого ролика даже у самых недоверчивых отпали всякие сомнения в связке Жээнбековых – Матраимовых, – написала Жолдубаева. – Интриги уже нет. Мы расцениваем вчерашний выпад Раима Матраимова как очередную провокационную атаку со стороны белодомовских оппонентов, как попытку отвлечь внимание общественности от его многолетних связей с семьей Жээнбековых. Видно, что и не сам он писал, и не по собственной инициативе. Режиссеры данного ролика не только усилили неприязнь людей к бывшему таможеннику, но и еще жестче привязали его к действующему президенту».

Кундуз Жолдубаева добавила, что все утверждения о давней близости Матраимова и Атамбаева – ложь. «При Атамбаеве он тени своей боялся. На самом деле все понимают, что реальной его «крышей» все эти годы, как минимум с 2011 года, были братья Жээнбековы», – заявила она.

Так кто такой Раим-миллион?

Несмотря на всенародную известность, истинных фактов о Райымбеке Матраимове можно найти не так уж и много. Работал в таможне с 1997 года. Начинал с самых низов: был водителем.

Постепенно поднимался по карьерной лестнице, пока не дослужился до поста заместителя главы ГТС в 2015 году. Где и проработал до своего увольнения в 2017-м.

Согласно декларации, в его собственности – только две квартиры и машина. Доход при этом тоже отнюдь не олигарха: 10–12 тысяч долларов в год.

Родственники у Матраимова побогаче. По данным СМИ, имеют несколько квартир и особняков. Владеют двумя магазинами и спорткомплексом. Но и их официальный суммарный доход примерно в 120 тысяч долларов – трудно назвать состоянием самого богатого человека Кыргызстана.

Проверят на богатство

После всех слухов о баснословном богатстве вокруг имени Матраимова финансовая полиция республики четыре месяца назад начала проверку имущества бывшего зампреда ГТС. Но о результатах пока не сообщалось.

Когда эта проверка закончится, тоже неизвестно. Возможно, ее результаты станут политической бомбой для элит Кыргызстана, раздираемых внутренней борьбой. Возможно – просто пшиком.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане