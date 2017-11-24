Жест примирения? Бабанов поздравил Жээнбекова

Нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с инаугурацией поздравил его главный оппонент – Омурбек Бабанов.

Свое обращение Омурбек Бабанов, главный противник Сооронбая Жээнбекова на выборах президента КР, опубликовал через кыргызстанские средства массовой информации.

«В нашем Кыргызстане сегодня вступил в должность новый президент. Власть передана добровольно. В стране – стабильность. А сменяемость власти – бесценное достижение! С этим я хочу поздравить народ Кыргызстана!» – написал в обращении Бабанов.

По его словам, на нового президента возложена великая миссия: продолжить укреплять мир и стабильность в стране, заложенные его предшественником Алмазбеком Атамбаевым, вести народ на путь процветания и развивать в Кыргызстане основы демократического и правового государства.

Бабанов подчеркнул, что «единство и целостность Кыргызстана и нашего народа – это наивысшая ценность, в связи с чем я верю в идентичность наших намерений и поздравляю с официальным вступлением в должность президента Кыргызской Республики!»

«В нашем Кыргызстане сегодня вступил в должность новый президент. Власть передана добровольно… А сменяемость власти – бесценное достижение! С этим я хочу поздравить народ Кыргызстана!»

«Я верю, что народ Кыргызстана поддержит правителя, который будет честным, справедливым, превозносящим свободу выбора граждан и их волеизъявление. А наш Кыргызстан станет позитивным примером для подражания в регионе и мире, подтвердив свою приверженность к верховенству закона, кардинальным реформам и развитию», – говорится далее в его заявлении.

Между тем раньше политики не были столь любезны друг с другом. Так, во время предвыборных дебатов, когда Бабанов начал говорить о коррупции, Жээнбеков его жестко прервал.

Назвав 47-летнего политика и бывшего премьер-министра страны «птенцом», он пообещал, что в случае победы на выборах борьбу с коррупцией начнет именно с Бабанова.

Сейчас в Кыргызстане в отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело. Правда, не по коррупционным статьям, а за призывы к межнациональной розни.

Их следственные органы усмотрели в речи Бабанова перед этническими узбеками на юге страны во время предвыборной гонки.

Сам Бабанов сейчас находится вне пределов Кыргызстана. По официальной версии – проходит лечение в одной из российских клиник.