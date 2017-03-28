Жители Оша возмущены работой предприятия по вывозу мусора

В Оше на юге Кыргызстана люди жалуются на муниципальных мусорщиков, которые приписывают несуществующие долги, «лишних» жильцов и путаются с платежами.

Владельцам домов в частном секторе кыргызского Оша в марте были предъявлены немалые суммы задолженностей за вывоз мусора муниципальным предприятием «Ош-Тазалык».

Одни говорят, что вообще не пользовались их услугами, другие – что платили исправно. На предприятии пытаются оправдаться и объяснить, почему так происходит.

«Два года не вывозим мусор»

Жительница микрорайона «Достук» Дильноза Абдукаримова проживает с мужем в частном доме, семья не пользуется услугами специализированного муниципального предприятия «Ош-Тазалык», занимающегося уборкой и вывозом мусора, с начала 2013 года.

Однако коммунальные службы не только продолжают начислять им плату за свои услуги, но еще и взимают ее за четырех жильцов, хотя в доме проживают лишь двое.

В итоге семье предъявили долг в 5 400 сомов (примерно 78 долларов США).

«После стройки дома мы сделали большую яму во дворе, куда уже два года складываем отходы, – говорит Абдукаримова. – Когда мусорщики приезжают, говорим, что мусора на вывоз нет. Но в середине марта контролер от «Ош-Тазалык» принес квитанцию с большой суммой к оплате».

Аналогичная ситуация со многими проживающими в«Достуке» и в других районах, примерно каждый десятый дом не выкидывает отходы. Но коммунальные службы не только начисляют им оплату за свои услуги, но и приписывают «лишних» жильцов по своему усмотрению.

Наталья Владимирова проживает в частном секторе в микрорайоне Фрунзе.

«Мы живем вдвоем с мамой, больше полутора лет мусор копим в мешках, которые вывозим раз в полгода – для этого вызываем машину за 500 сомов (около семи долларов)», – рассказывает она.

По словам женщины, «тазалыкчики» (так называют автомобили «Ош-Тазалык») приезжают не вовремя, поэтому их услугами пользовать неудобно. В этой семье тоже получили квитанцию – на 1 000 сомов (17 долларов).

Путаница с платежами

У тех, кто все же пользуется услугами компании и исправно платит по счетам, тоже возникают проблемы.

Житель города Ильхам Разыков рассказал, что к нему с претензиями приходил юрист предприятия по вывозу мусора и требовал оплатить долг суммой более пяти тысяч сомов. Но у Разыкова все счета оплачены.

«Я показал квитанции юристам, оказалось, что этих данных у них нет в электронной базе», – удивлен горожанин.

По словам секретаря «Ош-Тазалык» ежедневно в компанию поступает примерно 30 заявлений от граждан, недовольных услугами предприятия.

Начальник абонентского отдела муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Дуйшоналы уулу Мирлан, комментируя ситуацию для Ц-1, заявил, что жители обязаны писать заявления, отказываясь пользоваться услугами вывоза мусора. В противном случае компьютеризированная система автоматически начисляет оплату всем жителям района.

Чтобы избежать этих проблем впредь, в компании намерены подписывать договоры с владельцами земельных участков, в которых прописывать права и обязанности сторон.

«У нас сейчас накопилось больше 25 млн сомов задолженностей абонентов (363 тысяч долларов), – рассказывает Мирлан. В прошлом году было выплачено примерно 2,5 млн сомов. Многие случаи сейчас рассматриваются в судебном порядке».

Абонентам придется доказывать свою правоту

Вице-мэр города Ош Кутманалы Абдырахман уулу считает случаи завышения количества жильцов в доме обоснованными.

«Когда люди говорят, что у них проживает один или два человека, это неправда. Они это делают, чтобы меньше платить за воду и вывоз мусора. Там мусульманские семьи, живет по пять и больше человек. Но если такие случаи есть, то нужно брать справку от домкома, сверить с домовой книгой, и тогда сразу всё понятно станет».

Эксперт по коммунальным услугам из Оша Гульагки Мамасалиева считает, что при отсутствии договора между абонентом и компанией каждый спорный случай нужно разбирать отдельно.

«Если человек говорит, что долгое время не жил в доме и мусор не выбрасывал, то ему придется это доказать», – комментирует Мамасалиева.

В придачу ко всем проблемам с абонентами у «Ош-Тазалыка» есть еще одна – с бывшими сотрудниками. Как признался юрист предприятия, некоторые контролеры напутали с квитанциями, в итоге у компании образовались долги перед абонентами. Контролеры уволились, их теперь вызывают для разбирательств.

По итогам 2016 года количество абонентов «Ош-Тазалык» составляет около 223 тысяч абонентов. Тариф на вывоз мусора составляет 25 сомов на одного жителя многоквартирного дома в месяц и 30 сомов – на жителя частного сектора (соответственно 0,36 и 0,43 доллара).