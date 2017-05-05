Жители села Аюу: «Нас не предупредили, что оползень сойдет на дома»

Родственники погибших от оползня на юге Кыргызстана заявляют, что специалисты МЧС не предупреждали их о масштабах грядущего бедствия.

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Корреспондент Ц-1 побывал в селе Аюу спустя несколько дней после трагедии и пообщался с местными жителями. На сегодняшний день там обнаружены тела восьмерых из 24 погибших под оползнем, дальнейшие поиски приостановлены.

Трагедия случилась 29 апреля. В 6.40 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом более 200 тысяч кубометров. По предварительным данным МЧС, земляная масса накрыла семь домов, в которых находились 24 человека. В ликвидации последствий было задействовано более 260 человек.

«До вас оползень не дойдет, я гарантирую»

Алтынай Назирбаева потеряла мужа и единственную дочь Гулайим. Страшная весть о гибели близких настигла женщину в Москве, куда она уехала за четыре дня до случившегося. Дочери Гулайим было 20 лет. Она оканчивала педагогический колледж в Узгене, собиралась стать учительницей.

«До оползня специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций приезжали сюда: предупредить проживающих в оползнеопасном районе, – рассказывает Назирбаева. – Мы и сами опасались – видели, что там идет трещина, но нам не сказали, что надо уезжать, что оползень сойдет на дома».

По словам женщины, один из сотрудников МЧС по имени Айбек уверял: «Живите спокойно, до вас оползень не дойдет, я гарантирую».

«Вот теперь мы потеряли своих родных, свои дома, – не сдерживает слез Алтынай. – Если бы они сказали открыто, что нам тоже надо переехать, мы бы не остались. А вот сейчас они не признают свою вину».

У другой жительницы села, Малики Турганбаевой, под завалом остался брат с семьей, его дом до сих пор залит водой.

«Почему МЧС не использует крупную технику? – недоумевает она. – Видите, сколько воды вокруг этого дома накопилось, ее нужно отводить насосами. Там наверху работают люди, но они не успевают, так как вода с верхнего канала идет. Я обращаюсь к народу, помогите».

Жалобы на МЧС по телевизору не показали

Местные жители к журналистам относятся подозрительно – жалуются, что сразу после случившегося они говорили на камеру об отсутствии предупреждений от МЧС и мер по переселению в безопасное место, но по телевизору этого в итоге не показали.

«Именно эту часть вырезали, показали только, как мы ходим и плачем, – рассказывает местная жительница Салима Азимова. – То есть они приезжали, чтобы нас снимать и показывать всем, как мы плачем? Вот и вы тоже не напишете, о чем мы вам говорили».

Хилола Юсупахунова из Зергерского аильного аймака говорит, что, помимо Аюу-Сая, и в других селах существует угроза схода оползней – на склонах окрестных гор видны трещины.

«Мы живем чуть выше, но у нас такая же проблема. Вот видите, здесь течет вода, а вот трещины, – показывает она рукой. – Мы тоже говорили, что надо действовать, не дожидаясь, пока земля потрескается и накроет село, а предпринимать предупредительные меры, спускать оползни под контролем МЧС, чтобы избежать жертв и разрушений».

Нашей собеседнице вместе с семьей тоже пришлось оставить дом – угроза новых оползней сохраняется.

Палатки были установлены в селе Аюу в день схода оползня – эмчеэсовцы предложили в них перебраться жителям тридцати домов, расположенных в опасном для проживания месте. Но сельчане в них ночевать не хотят – ютятся у родственников.

Депутаты требуют наказать чиновников

4 мая депутаты кыргызского парламента требовали привлечь к ответственности чиновников, допустивших гибель людей от оползня. На заседании парламента рассматривался доклад правительства по ситуации со стихийными бедствиями.

«МЧС заверяет, что ранее своевременно предупреждал граждан о сходе оползней. Но раз много жертв, значит, местные власти не приняли соответствующие меры. Считаю, что премьер-министр должен привлечь к ответственности чиновников, которые довели ситуацию до трагедии», – сказал депутат Жыргалбек Турускулов.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков заверил, что действия местных властей накануне и во время трагедии сейчас тщательно оцениваются.

Как отметили эксперты Кабмина, в стране каждые 11-12 лет активизируются оползневые процессы. Но таких массовых жертв от оползней раньше не было.

Премьер раскритиковал МЧС и министерство финансов

«События, связанные со стихийными бедствиями, наглядно продемонстрировали формальную работу ряда госорганов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в регионах, по повышению осведомленности населения о возможных чрезвычайных происшествиях», – заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 3 мая на селекторном совещании в Оше по вопросу обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций.

Жээнбеков раскритиковал работу Министерства финансов. Он отметил, что многие, ранее данные поручения по профилактике и ликвидации стихийных бедствий не были исполнены из-за несвоевременного выделения финансовых средств.

Глава Правительства также отметил недостаточную работу Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства транспорта и дорог по профилактике чрезвычайных происшествий, реконструкции защитных сооружений и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.

«У вас имеются все необходимые человеческие и технические ресурсы для ведения работы, но отсутствует организованность и оперативность, в том числе по взаимодействию с органами местного самоуправления при принятии соответствующих решений», – подчеркнул Жээнбеков.

Премьер потребовал определить безопасные зоны для переселения населения и составить списки потенциальных переселенцев. Также он поручил обеспечить население пострадавшего Узгенского района бесперебойной подачей электроэнергии. Несколько дней после случившегося люди сидели в обесточенных домах – Жээнбеков распорядился уволить за это начальника Узгенского РЭС.