Фотогалерея: Мастера Маргилана и Риштана

Два города Ферганской долины Узбекистана – Маргилан и Риштан – прославились благодаря труду своих ремесленников: здесь производят знаменитые адрас и керамику.

Туман. Холодно. Маргилан и Риштан еле светятся и обогреваются из-за перебоев со светом и газом. Но в мастерских кипит работа – ферганцы все равно создают красоту.

Труд ферганцев сделал знаменитыми эти города, сюда приезжают туристы и съезжаются торговцы, знающие толк в хорошем товаре, а также все, ценящие качество, красоту и уникальность.

В эти дни Маргилан и Риштан покрыты дымкой тумана, холодно. Казалось, что фотосессия не получится, города испытывают хроническую проблему из-за нехватки электричества и газа, многие предприятия приостановили свою работу: нет топлива.

Но в мастерских по производству адраса и керамики продолжают работать самые упорные, их работа не останавливается, мастера любят свой труд. Да и безработица вокруг подстегивает.

Представляем галерею сегодняшних Маргилана и Риштана, а также их мастеров.