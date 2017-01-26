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    Фотогалерея: Мастера Маргилана и Риштана

    • Ткачиха в Маргилане; фото: Ц-1 (с)

    Два города Ферганской долины Узбекистана – Маргилан и Риштан – прославились благодаря труду своих ремесленников: здесь производят знаменитые адрас и керамику.

    Туман. Холодно. Маргилан и Риштан еле светятся и обогреваются из-за перебоев со светом и газом. Но в мастерских кипит работа ферганцы все равно создают красоту.

    Труд ферганцев сделал знаменитыми эти города, сюда приезжают туристы и съезжаются торговцы, знающие толк в хорошем товаре, а также все, ценящие качество, красоту и уникальность.

    В эти дни Маргилан и Риштан покрыты дымкой тумана, холодно. Казалось, что фотосессия не получится, города испытывают хроническую проблему из-за нехватки электричества и газа, многие предприятия приостановили свою работу: нет топлива.

    Но в мастерских по производству адраса и керамики продолжают работать самые упорные, их работа не останавливается, мастера любят свой труд. Да и безработица вокруг подстегивает.

    Представляем галерею сегодняшних Маргилана и Риштана, а также их мастеров.

    Источник:Ц-1
    Темы: Необыкновенный Узбекистан!, Туризм
    Теги: адрас керамика Маргилан мастера ремесленники Риштан Узбекистан Ферганская долина
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