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    • Узбекистан

    Как Ташкент переживает чиллю

    • Продавщица на базаре "Чорсу" в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Строители работают, несмотря на чиллю; фото: Ц-1

    • Коммунальщики в чиллю на посту; фото: Ц-1

    • Чилля в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Чилля в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Чилля в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Дети радуются жаре в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Детвора рада жаре в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Детвора рада жаре в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Детвора рада жаре в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Детвора рада жаре в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Животный мир тяжело переносит чиллю; фото: Ц-1

    • Животный мир тяжело переносит чиллю; фото: Ц-1

    • Животный мир тяжело переносит чиллю; фото: Ц-1

    • Животный мир тяжело переносит чиллю; фото: Ц-1

    • Животный мир тяжело переносит чиллю; фото: Ц-1

    • Тигры переносят жару в тени вольеров; фото: Ц-1

    • Чилля в Ташкенте; фото: Ц-1

    В Ташкенте сохраняется аномально жаркая погода, которую тяжело переносят не только горожане, но и постояльцы столичного зоопарка.

    Температура воздуха в ближайшие дни не будет снижаться ниже 40 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщает Узгидромет. Корреспондент Ц-1 стал свидетелем, как городские жители и животные переживают чиллю – самое жаркое время года в Узбекистане.

    Продавцы на столичных дехканских базарах используют проверенные марлевые повязки, защищающие от солнечных лучей и дающие прохладу, если их намочить.

    Горожане раскупили на местных рынках головные уборы и солнцезащитные очки. Продавцы зонтов и вееров также не остались без прибыли.

    В дневное время во дворах и на улицах Ташкента не встретишь неспешно прогуливающихся людей. Единственные, кто бросает вызов жаре и солнцу, – это строители и коммунальщики. Несмотря на тяжелые условия труда, они продолжают облагораживать столицу.

    Дети резвятся в фонтанах и на каналах Ташкента. Похоже, что лишь они рады наступившей жаре.

    У диких животных в столичном зоопарке в дневное время наступает сиеста. Теплолюбивые бегемоты, львы и тигры лениво посапывают в тени вольеров. А вот северные волки и медведи изнывают от жары. Бурых медведей не спасает даже бассейн, вода в котором быстро нагревается. Благо дети постоянно подкармливают их сочными яблоками.

    Кошки и собаки жару переносят в прохладной тени деревьев и машин.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети в Центральной Азии, Животные в Центральной Азии, Погода, Ташкент, Узбекистан
    Теги: жара Погода Ташкент фото чилля
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