Каким был Рамадан в Ташкенте

Мечеть в Ташкенте во время Рамадана; фото: Умида Ахмедова (с)

Снимать Рамадан в Ташкенте, как признается автор галереи – один из известнейших фотохудожников страны Умида Ахмедова, было нелегко.

Во-первых, сложно, когда по ту стороны камеры находится женщина. Во-вторых, когда объектив нацелен на сферу жизни, с одной стороны, личную, с другой – находившуюся долгие годы под негласным запретом и репрессиями властей.

Верующие в Узбекистане до сих пор, несмотря на некие послабления и изменившуюся риторику первых лиц государства в отношении ислама, находят некомфортным, когда документируется их религиозная жизнь.