Муйнак в Каракалпакстане… Вернуть бы жизнь…

Муйнак – самый удаленный город от Ташкента. Сначала надо лететь на самолете до Нукуса – столицы Каракалпакстана, а дальше еще 210 км, а когда-то туда можно было приплыть…

Вдоль дороги – саксаулы и турангулы – единственные деревья, которые могут прорастать здесь, в безводной пустыне. О том, что в этих краях есть жизнь, говорят встречающиеся на пути стада верблюдов.

На гербе Муйнака, который можно увидеть, въезжая в город, изображена рыба.

О морском прошлом города напоминает герб Муйнака, на котором изображена рыба – символ рыбацкого города.

Рядом с городской администрацией гостей и жителей Муйнака приветствует корабль на постаменте.

Больше половины населения Муйнака работали на крупнейшем в Центральной Азии рыбокомбинате. В конце 80-х наступила катастрофа. Море ушло, и рыбы не стало. Из 18 тысяч населения осталось лишь восемь тысяч.

Об этом городе последнее время редко вспоминали. В феврале текущего года новый президент страны Шавкат Мирзиёев посетил Каракалпакстан и принял решение превратить Муйнак в центр экологического туризма. Это решение дало маленькую надежду муйнакцам, что в их город снова вернется жизнь.

72-летний Анвар Саимбетов живет буквально в двухстах метрах от бывшего морского берега. Когда здесь было море, он хотел работать в Аральской морской флотилии и даже окончил школу мореходства.

Вернувшись из Советской Армии, он увидел, что море ушло, а корабли сели на мель. Анвару-бобо пришлось сменить профессию на художника и скульптора. Около 70 своих работ мастер посвятил Аральскому морю. Самая любимая его картина – это шторм на Арале.

«Когда во время учебы был на практике, мы вышли в открытое море, и наш корабль попал в шторм. Море бушевало, было страшно. Судно сильно раскачивало, и вода попадала на палубу. Это я запомнил на всю жизнь», – говорит художник.

Весть о том, что Муйнак станет туристическим городом, его обрадовала. Чиновники из хокимията предложили превратить часть его дома в арт-галерею, где он мог бы показывать и продавать свои картины и скульптуры иностранцам.

Самый главный туристический продукт города – это кладбище заброшенных кораблей. Их хотят отреставрировать и дать каждому имя.

22-летний французский турист Гаспар Хенле впервые в Муйнаке. Огромное кладбище кораблей его шокирует. О планах властей он пока ничего не знает, но считает, что соотечественникам будет интересно посмотреть на этот символ экологической катастрофы.

«Меня охватывает депрессивное чувство и грусть. Как-то не верится, что жизнь здесь может возродиться», – говорит француз.

Сюда часто забегают дети, которые о том, что здесь когда-то было море, знают по учебникам и рассказам родителей. Они играют в капитанов кораблей, пиратов, и у них еще нет осознания того, что это трагедия, которая касается и их будущего.

Один из признаков возрождения – это питьевая вода, которая в начале июля этого года начала поставляться по трубе из соседнего Кунграда на расстоянии 125 км.

Планы у властей – грандиозные. Тут будет построен туристический комплекс Муйнак-Сити. Заасфальтируют дороги.

В планах намечено проведение гастрономического фестиваля «99 рыбных блюд Арала».

Хотя моря нет, но осталось несколько маленьких озер, где еще водится рыба.

Как ни крути, муйнакский сазан – самый вкусный!