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    Загляните в Старый город Ташкента

    • Старый город в Ташкенте; фото: Умида Ахмедова (с)

    • Старый город в Ташкенте в июне 2017 года; фото: Умида Ахмедова (с)

    Старый город в Ташкенте – это не только архитектурные памятники, дома, история которых может насчитывать и более 100 лет, особый уклад жизни, это прежде всего – атмосфера.

    Старый город, или Эски жува по-узбекски, расположен на северо-западе Ташкента – столицы Узбекистана. Он получил название «Старого города» давно – с приходом в Туркестан царской власти и началом строительства нового города.

    Сегодня новостройки и строящиеся автомагистрали заставляют Старый город потесниться, но именно в нем все еще можно вдохнуть атмосферу того старого и неповторимого Ташкента.

    Фото: Умиды Ахмедовой (с)

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты, Необыкновенный Узбекистан!, Ташкент
    Теги: Старый город в Ташкенте Ташкент Узбекистан Умида Ахмедова Эски Жува
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