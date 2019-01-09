С завидной периодичностью Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев бороться с коррупцией. Странно это слышать из уст президента, наделенного всеми полномочиями покончить с ней в течение двух-трех лет.

Президент Шавкат Мирзиёев за два года у власти не сумел утвердить в Узбекистане право граждан на свободу слова и мысли, ограничиваясь, как и его предшественник Ислам Каримов, пустыми речами и ничего не значащими постановлениями.

Житель Алматинской области Олжас Турысбеков стал инвалидом после пыток в департаменте полиции, куда попал по подозрению в краже скота, а его попытка добиться компенсации от государства уперлась в стену.

Бесспорно, все граждане Узбекистана должны владеть узбекским языком. Но давайте быть честными и признаемся, что за минувшие с независимости годы власти РУз не сделали ничего, чтобы свою уверенность в будущем граждане начали связывать именно с этой страной, а тем более – со знанием государственного языка.