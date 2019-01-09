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25 января 2019

Центр-1

Новости, аналитика и мнения из Центральной Азии

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 Права человека

Партия «Бирдамлик» просит объяснений от президента Казахстана

Баходыр Хан Туркестон, лидер новой узбекистанской партии «Бирдамлик», попросил президента Нурсултана Назарбаева объяснить причину срыва съезда его организации в РК и депортации соратников.

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Политика

Сергей Дуванов / Как обрести славу и величие

С завидной периодичностью Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев бороться с коррупцией. Странно это слышать из уст президента, наделенного всеми полномочиями покончить с ней в течение двух-трех лет.

Казахстан
Политика

Галима Бухарбаева / Ташкент провалил маленький тест с большими последствиями

Президент Шавкат Мирзиёев за два года у власти не сумел утвердить в Узбекистане право граждан на свободу слова и мысли, ограничиваясь, как и его предшественник Ислам Каримов, пустыми речами и ничего не значащими постановлениями.

Узбекистан
Права человека

Сергей Дуванов / Откуда в Казахстане берутся недовольные?

Житель Алматинской области Олжас Турысбеков стал инвалидом после пыток в департаменте полиции, куда попал по подозрению в краже скота, а его попытка добиться компенсации от государства уперлась в стену.

Казахстан
Политика

Галима Бухарбаева / Об изучении узбекского языка

Бесспорно, все граждане Узбекистана должны владеть узбекским языком. Но давайте быть честными и признаемся, что за минувшие с независимости годы власти РУз не сделали ничего, чтобы свою уверенность в будущем граждане начали связывать именно с этой страной, а тем более – со знанием государственного языка.

Узбекистан

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Как Ташкент отметил День независимости РУз

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