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Редакция Ц-1, будучи занятой рядом вопросов административного и организационного характера, возобновит работу с 1 февраля 2019 года. Ц-1 - ваш лучший источник независимой и объективной информации из Узбекистана.Мир
Редакция Ц-1, будучи занятой рядом вопросов административного и организационного характера, возобновит работу с 1 февраля 2019 года. Ц-1 - ваш лучший источник независимой и объективной информации из Узбекистана.Мир
Новости, аналитика и мнения из Центральной Азии
Что изменит новый статус Национального центра по правам человека Узбекистана?.. Эксперты не припомнят случая, когда бы центр кому-то помог, и называют шаг «популистским».Узбекистан
Власти Бухары, пообещавшие в сентябре не сносить мастерские около ста ремесленников и помочь им в восстановлении документов, не спешат держать слово. В ход пошел шантаж.Узбекистан
Журналист из Каракалпакстана расследует свое законное освобождение из колонии в 2014 году, отмененное из-за неубедительной видеозаписи.Узбекистан
Правозащитнице Мутабар Таджибаевой, проживающей во Франции, позвонили из посольства РУз в Париже и пригласили прийти в дипмиссию за визой.Узбекистан
Президент Кыргызстана выступил на конференции с участием правозащитников, приуроченной к 70-летию Всеобщей декларации прав человека, но выслушать их не остался.Кыргызстан
Баходыр Хан Туркестон, лидер новой узбекистанской партии «Бирдамлик», попросил президента Нурсултана Назарбаева объяснить причину срыва съезда его организации в РК и депортации соратников.Казахстан
Заключенная Гульнара Каримова через сына передала сообщение о готовности использовать все свои финансовые и физические возможности для реформирования Узбекистана.Узбекистан
Президент РУз критикует парламент за безынициативность, а чиновников – за нежелание работать по-новому. Несмотря на это, функционеры остаются на постах. Других нет?..Узбекистан
В один день жительница Бухары Хосият Жалолова лишилась сада, которому посвятила десять лет своей жизни. Местные власти непреклонны: у нее нет прав на эту землю.Узбекистан
Тело Кадыржана Батырова, последние годы жившего под тенью ошских событий 2010 года, упокоилось в Ташкенте: вернуться в Кыргызстан он не смог даже мертвым.Кыргызстан
Председатель правления «Халк Банка» РУз Абдурасул Абдуллаев призвал сотрудников заниматься спортом для борьбы с лишним весом, что наносит "ущерб имиджу" организации...Узбекистан
Сфера туризма в Узбекистане становится все более привлекательной. Это хорошо заметно на примере Бухары. Что здесь предлагают туристам, сколько это стоит и где можно сэкономить?Узбекистан
В махалля «Ишчилар Шахарчаси» («Рабочий городок») в Янгиюле посреди улицы Олчазор – огромная яма, а вообще, это «полоса препятствий», где легко сломать ногу или руку.Узбекистан
Родственников 52 узбекистанцев, сгоревших в автобусе в Казахстане на пути в Россию, продолжают преследовать вопросы – состоявшийся в РК суд ответов не дал.Узбекистан
Бектемирский суд в Ташкенте приговорил фармацевта-изобретателя Рахиму Очилову к пяти годам лишения свободы за «мошенничество» при отсутствии состава преступления.Узбекистан
В Алматы завершается суд по делу активистов, арестованных за «публичные призывы к совершению акта терроризма», их осуждение свяжет с террором главного оппонента Акорды – ДВК...Казахстан
Президент Шавкат Мирзиёев за два года у власти не сумел утвердить в Узбекистане право граждан на свободу слова и мысли, ограничиваясь, как и его предшественник Ислам Каримов, пустыми речами и ничего не значащими постановлениями.Узбекистан
Бесспорно, все граждане Узбекистана должны владеть узбекским языком. Но давайте быть честными и признаемся, что за минувшие с независимости годы власти РУз не сделали ничего, чтобы свою уверенность в будущем граждане начали связывать именно с этой страной, а тем более – со знанием государственного языка.Узбекистан