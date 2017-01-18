Активиста «Группы 24» вернули из России в Таджикистан

Абдурахим Восеев задержан на российско-украинской границе и 17 января отправлен в Душанбе, где ему грозит тюрьма.

О задержании Абдурахима Восеева и его последующей экстрадиции из России в Таджикистан стало известно во вторник вечером.

Восееву удалось связаться по рации «Зелло» с активистом Сулаймоном Давлатовым после задержания на границе при попытке выехать в Украину.

Активист сообщил, что находится в самолете, вылетающем из Москвы, и «через пять часов будет в Душанбе». Возможность позвонить, по его словам, ему дал кто-то из «братьев».

«Он попросил, чтобы мы за него молились, ему очень нужна молитва», передал Давлатов слова Восеева.

Российские правоохранители уже задерживали его в 2014 году по запросу таджикской стороны, но позже отпустили и разрешили остаться в стране. Восеев просил статус политического беженца в России, но не получил его.

Что случилось с Восеевым в Душанбе?

На родине члена запрещенного в Таджикистане политического движения «Группа 24» ожидает уголовное преследование и тюремный срок от семи лет.

Официальное сообщение о его аресте по прибытию в Душанбе 18 января – отсутствует, по какой причине он экстрадирован, есть ли соответствующее решение суда – тоже неизвестно.

На официальном сайте «Группы 24» сообщается: экстрадиции не было, и активист отправился на родину добровольно.

Это не первый случай, когда Россия выдает таджикским властям политических деятелей. В итоге они либо оказываются за решеткой на многие годы, либо бесследно исчезают.

Россияне помогают в политических преследованиях

Оппозиционное общественно-политическое движение «Группа 24» было создано в 2012 году в России выходцами из Таджикистана. Ее инициатором и руководителем был таджикский бизнесмен Умарали Кувватов.

Верховный суд Таджикистана в 2014-м признал «Группу 24» экстремистской организацией, ее руководитель был объявлен в розыск по линии Интерпола. Он выехал в Турцию, где был убит спустя полгода. Сторонники Кувватова обвинили в преступлении таджикские власти.

В Таджикистане пресекается пресекают любое проявление политического инакомыслия, с политическими оппонентами обходятся сурово.

Российская сторона не раз фактически поддерживала официальный Таджикистан, выдавая активистов, пытавшихся укрыться от преследования на территории РФ.

Искандарова тоже выслали неофициально

В 2005 году в Подмосковье был задержан и отправлен в Таджикистан бывший руководитель демократической партии, один из руководителей Объединенной таджикской оппозиции Махмадрузи Искандаров.

Российская сторона отрицает, что экстрадировала Искандарова, однако без участия российских органов его отправка из РФ была бы невозможна.

Он являлся одним из ярых критиков таджикских властей и планировал участвовать в президентских выборах. Но был задержан и осужден на 23 года по обвинению в терроризме, незаконном хранении оружия, покушении на убийство, хищении государственных средств в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением.

Салимов провел в камере 13 лет

В 2003 году Россия выдала таджикским властям экс-министра внутренних дел Таджикистана Якуба Салимова, который в дальнейшем был осужден на 15 лет. Его обвиняли в измене родине, бандитизме и попытке захвата власти.

О подробностях дела ничего не известно – его рассматривали в закрытом режиме. Но бытует мнение о его политической подоплеке – якобы харизматичный молодой министр мог создать серьезную конкуренцию Рахмону на выборах.

Салимов был выпущен в июне 2016 года. Все 13 лет заключения он провел в одиночной камере душанбинского СИЗО, без единого свидания с родными.

Загадочное исчезновение Низомхона Джураева

Низомхон Джураев – экс-депутат областного маджлиса Согдийской области, крупный бизнесмен – еще одна видная фигура, экстрадиции которой таджикские власти очень долго добивались.

Против него в Таджикистане было заведено дело по экономическим преступлениям. Истинной причиной преследования называли намерение властей отнять бизнес и имущество у влиятельного предпринимателя. По этому делу было осуждено более тридцати человек.

Джураев успел сбежать в Россию, где в 2012 году был задержан по запросу таджикских властей, но выпущен после рассмотрения запроса в суде.

Однако после освобождения из СИЗО активист исчез, через какое-то время появился в Таджикистане и даже выступил по государственному телеканалу, где сказал, что добровольно вернулся на родину.

Джураев находился под охраной Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией и жил на охраняемой ими квартире. С 2014 года о судьбе экс-депутата Согдийской области ничего не известно.

Пропавших между Россией и Таджикистаном – много

В 2015 году московский суд также отказал в эстрадиции Максуда Ибрагимова, лидера движения «Молодежь Таджикистана за возрождение Таджикистана». Он тоже пропал после суда и через какое-то время оказался в душанбинском СИЗО ГКНБ Таджикистана.

Кстати, Ибрагимов был гражданином РФ, но после отправки в Таджикистан лишен гражданства.

В Таджикистане Ибрагимов осужден на 13 лет за причастность к «Группе 24», которая признана Верховным судом экстремистской, хотя сам Ибрагимов заявлял, что к этому движению отношения не имеет.

В 2015 году в России пропал член движения «Группа 24» и известный блогер Эхсон Одинаев. Правозащитники не исключали вероятность того, что за этим исчезновением стоят таджикские спецслужбы.

Двойные стандарты России

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Моррела о том, что у президента России есть «отличная возможность» сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, заявила, что «суть того, что предлагает цэрэушник, это идеология предательства».

«Вы проговорились, господин Моррел, – пишет она на своей стене в Фейсбуке. – И всем теперь понятно, что для Вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию».

Таджикским активистам Россию тоже не понять, потому что в их отношении действует совсем другая политика.