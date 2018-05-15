Александр Лукашенко начал визит в Таджикистан

15–16 мая белорусский лидер Александр Лукашенко проведет переговоры с главой РТ Эмомали Рахмоном и откроет тракторный завод.

Переговоры глав двух государств пройдут в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе. Рахмон и Лукашенко обсудят возможность реализации совместных проектов и работу на рынках третьих стран. Ожидается подписание 15 двусторонних документов и торжественный запуск завода по сборке белорусских тракторов.

Также запланировано участие лидеров стран в открытии Дней культуры и кино Белоруссии в Таджикистане, а также выставки промышленных товаров РБ.

В рамках белорусско-таджикского бизнес-форума в Душанбе съедутся предприниматели из соседних стран.

Александр Лукашенко дважды посещал Таджикистан с официальными визитами: в 2000 и 2011 годах.