Амири Замон / Что ждет опального экс-мэра Душанбе

Второй человек во властной иерархии Таджикистана, экс-мэр столицы и спикер верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдуллоев оказался в немилости – что его ждет?

Новость о снятии в середине января Махмадсаида Убайдуллоева с должности мэра Душанбе стала самой обсуждаемой в таджикском обществе.

Ведь до последнего момента в команде президента страны Эмомали Рахмона именно Убайдуллоев был «неприкасаемым» чиновником.

Он считался самым влиятельным человеком среди кулябской элиты. Именно его авторитет в крупнейшем клане республики делал его опорой для президента.

Многие осведомленные люди говорили о нем как о «человеке, на которого Рахмон боится повышать голос».

«Чужой» среди своих

Но все, очевидно, стало меняться с взрослением детей президента – дети, как известно, очень быстро растут.

Взрослеющие отпрыски Рахмона начали создавать свои «ячейки государства», за счет чего многодетная президентская семья еще больше расширилась. И в «лучших» восточных традициях новые родственники Рахмона, преимущественно дангаринцы, назначались на высокие государственные должности, начали строить бизнес, получая исключительные привилегии от государства.

В результате некогда могущественный кулябский клан начал вытесняться.

Именно Махмадсаид Убайдуллоев был последним высоким представителем кулябцев, который поддерживал внутренний межклановый баланс. С его уходом кулябцы будут доминировать лишь в силовых структурах, охраняя покой «первой семьи».

Проверка на прочность

На прошлой неделе антикоррупционное ведомство Таджикистана сообщило о проверке проекта, который был запущен Махмадсаидом Убайдуллоевым в бытность мэром таджикской столицы.

Эту инициативу проявил Рустами Эмомали – нынешний столичный мэр и по совместительству сын президента.

Практика подобных проверок на высшем уровне в реалиях Таджикистана показывает, что они всегда имеют политическую подоплеку и непременно приводят к возбуждению уголовного дела в отношении проверяемого.

Именно поэтому у подавляющего большинства наблюдателей нет сомнений, что арест Убайдуллоева является лишь делом времени.

Скрытый патронаж

Однако, по словам осведомленного источника Ц-1 из Душанбе, Убайдуллоев заранее знал, что вопрос его политического выживания находится на рассмотрении семьи Рахмона.

Из-за чего искал пути выхода из сложившейся ситуации. Спасением для него оказались дружественные отношения с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, который в этом же году был политически «реабилитирован» после получения от президента России ордена «За заслуги перед Отечеством».

Как отметил источник, именно Лужков, узнав о положении Убайдуллоева в Душанбе, пролоббировал в Москве идею о присуждении ему ордена Дружбы от имени президента России Владимира Путина.

Орден спикеру верхней палаты таджикского парламента вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в октябре 2016 года в рамках межпарламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», который проходил в Душанбе.

Спасет ли орден?

Действительно, присуждение ордена Дружбы, учрежденного президентом России, символизирует собой признание заслуг того или иного лица в деле налаживания межгосударственного сотрудничества перед руководством Российской Федерации.

Режим Рахмона, целиком зависящий от поддержки Кремля, вряд ли будет игнорировать такой явный политический намек Москвы.

Тем не менее, будучи долгие годы одним из ближайших соратников Рахмона, Убайдуллоев осведомлен практически обо всех закулисных процессах режима.

Он обладает существенным финансовым потенциалом и является единственным человеком, способным мобилизовать свой клан в противовес Рахмона.

Именно этого в первую очередь и опасается правящая верхушка. Вопрос лишь в том, готов ли Убайдуллоев пойти против течения?

В текущем положении спасением для экс-мэра таджикской столицы может стать полный отказ от политических амбиций и самостоятельная отставка от должности спикера верхней палаты…

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана