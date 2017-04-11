Амири Замон / Десять признаков тоталитаризма в Таджикистане

Политический режим в Таджикистане во главе с президентом Эмомали Рахмоном за последние годы всё больше скатывается к тоталитаризму.

Понятие «тоталитаризм» в его классической трактовке означает систему, в которой властные органы стремятся к полному контролю над жизнью всего общества в целом и каждой личности отдельно.

Хотя политологи считают эту трактовку весьма широкой и предпочитают классифицировать режимы в более узких формах, для современного постсоветского обывателя существуют четкие ассоциации для восприятия тоталитаризма, которые прежде всего связаны со сталинской эпохой правления.

Опираясь на эти ассоциации, приведем некоторые тоталитарные черты политического режима в Таджикистане:

1. Культ личности

Самой яркой чертой тоталитарных режимов признается идеология, которую обязаны поддерживать все граждане. Ей, как правило, подчиняются все стороны жизни общества.

В Таджикистане такая идеология сконструирована на основе культа личности президента Эмомали Рахмона, который с недавнего времени носит титул Основателя мира и национального единства и Лидера нации.

Его статус закреплен в Конституции, он имеет собственный праздник – День президента, его фотографии и цитаты вывешены по всей стране и, наконец, его инициативность обязательна для подчеркивания практически при любых официальных выступлениях.

2. Ликвидация оппозиции

В сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана объявил главную оппозиционную партию страны – Партию исламского возрождения Таджикистана террористической. Причиной тому послужила попытка вооруженного мятежа заместителя министра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзоды.

Власти обвинили ПИВТ (Партия исламского возрождения Таджикистана) в пособничестве министру, в результате чего 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены к длительным тюремным срокам, в том числе двое – к пожизненным.

Поскольку весь судебный процесс проходил в закрытом режиме и материалы дела не были предоставлены общественности, власти не смогли скрыть политизированность данного дела. Зато избавились от главной оппозиционной партии.

3. Устранение оппонентов

За последнее время наиболее непримиримые критики и оппозиционеры душанбинского режима за рубежом разными способами подвергались похищению и покушениям.

Так, в январе 2012 года в Москве было совершено покушение на оппозиционного журналиста Дододжона Атовуллоева. Получив два ножевых удара, Атовуллоев чудом остался жив. Заказчиком покушения, по словам Атовуллоева, был официальный Душанбе.

В 2013 году нападение в Москве произошло на другого ярого критика рахмоновского режима – Бахтиёра Саттори. С множественными ножевыми ранениями он был госпитализирован, но остался жив. Его соратники тоже обвинили таджикские власти в покушении.

Максуд Ибрагимов, лидер движения «Молодежь за возрождение Таджикистана», в ноябре 2014 года серьезно пострадал от многочисленных ножевых ранений, причиненных ему в результате покушения. Позже он тайно был экстрадирован на родину, несмотря на то что имел российское гражданство.

В марте 2015 года в Стамбуле в результате вооруженного нападения был убит лидер оппозиционного движения «Группы-24» Умарали Кувватов. На родине он был объявлен в розыск по обвинению в экономических махинациях. До этого официальный Душанбе не раз запрашивал его экстрадицию у разных стран.

Его семья и близкие также обвинили в убийстве спецслужбы Таджикистана.

Таким образом, практически все, кто открыто критиковал режим Рахмона, были подвержены различного рода давлениям.

4. Демонстративный непотизм

Особого внимания заслуживают кадровые рокировки, которые проводит Рахмон в последнее время.

Назначение старшего сына Рустами Эмомаои на должность столичного мэра в начале текущего года и старшей дочери на пост главы администрации президента очень ярко продемонстрировали уверенность президента в проведении его политики и использовании непотизма в качестве метода государственного управления.

Хотя назначение дальних родственников на различные государственные посты имело место всегда, столь открытый упор на членов семьи при кадровой ротации произошел впервые. И, по всей видимости, продолжится.

5. Контроль трафика

В течение многих лет в республике обсуждался вопрос информационной безопасности.

Итогом этих обсуждений стало принятие в январе 2016 года Постановления правительства «О создании Единого коммуникационного центра». Центр должен контролировать входящие и исходящие потоки информации и трафик международных услуг связи и Интернета.

Согласно постановлению, все мобильные операторы и интернет-провайдеры должны подключиться к ЕКЦ с января 2017 года.

Несмотря на то что постановление противоречит законодательству республики и создает явную монополию, а также несет собой существенные финансовые потери для операторов и провайдеров, которые должны оплачивать услуги ЕКЦ, в настоящий момент оно активно реализуется.

Подобный тотальный контроль граждан посредством ЕКЦ представляет собой неотъемлемый признак тоталитаризма.

6. Упорядочение традиций, торжеств и обрядов

В 2007 году по инициативе президента Рахмона был принят Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Данный закон регламентирует процедуру проведения традиционных обрядов и семейных праздников, в частности регламентирует финансовые затраты, которые несут с собой эти мероприятия.

Декларированной целью закона является «содействие снижению уровня бедности и предотвращение излишних расходов, наносящих серьезный ущерб экономическим интересам и моральным устоям жизни граждан».

Хотя в традиционных обществах, каким является Таджикистан, практическое выполнение подобных законов является невозможным, сам факт принятия подобного закона представляется прямым вмешательством государства в частную жизнь граждан, что также характерно для тоталитарных режимов.

7. «Рекомендательный» внешний вид

К внешнему виду своих граждан в Таджикистане особое отношение. Особенно это касается женщин и девушек.

Наставления от высшего политического руководства до преподавателей вузов и школ направлены на то, чтобы девушки отказывались от чуждой таджикской культуре арабских одеяний в пользу традиционной таджикской одежды.

Особо изощренными рекомендациями выделился ныне помощник президента и его двоюродный брат Абдуджаббор Рахмонов.

В бытность ректором Таджикского педагогического института он определил размер каблука для студенток не ниже пяти и не выше десяти сантиметров.

К мужчинам подобные рекомендации также относятся, но допустимость мужского внешнего вида определяется отсутствием бороды, которая вызывает нетерпимое раздражение властей.

Отказ от подобных «рекомендаций» чреват насильственным снятием хиджаба с девушек и сбриванием бород у мужчин прямо в отделении милиции.

8. Запрет на русские фамилии и реестр имен

В 2007 году президент Таджикистана сменил свое имя с Эмомали Шарифовича Рахмонова на Эмомали Рахмона, после чего его примеру последовали многие чиновники.

Однако этого, очевидно, было недостаточно для увеличения патриотических чувств нации, и в 2016 году на законодательном уровне была закреплена норма, регламентирующая имена и фамилии граждан.

Таким образом, новые таджикские фамилии впредь должны будут оканчиваться на -и, -зод, -зода, -он, -ён, -иён, -ёр, -ниё, -фар.

Кроме того, комитетом по языку и терминологии при правительстве вместе с Академией наук Таджикистана был создан единый реестр таджикских имен, которым должны пользоваться граждане. Исключение составляют граждане нетитульной нации.

9. Запрет на ввоз книг

31 марта 2017 года Министерство культуры Таджикистана запретило ввоз и вывоз из республики книг без специального разрешения. Впредь вне зависимости от количества и характера литературы без согласования с властями ее ввоз будет запрещен.

Отсутствие четкого разграничения в этом вопросе заставляет полагать, что эта мера также направлена на тотальный контроль, в том числе политические предпочтения граждан, но ее принятие при существующих информационных возможностях вряд ли даст необходимый результат инициаторам.

10. Игнорирование рейтингов

Указанные меры по укреплению властной вертикали крайне негативно сказываются на рейтинге страны.

Такие международные правозащитные организации, как Международная амнистия, Freedom house, Amnesty international, Human Rights Watch, ООН, ОБСЕ и др. практически ежегодно призывают власти республики к соблюдению прав человека и освобождению политических заключенных. Как правило, на основе этих рейтингов определяется и инвестиционная привлекательность республики.

Однако, как показывает практика, власти Таджикистана очень умело их игнорируют.

Возможно, что многие из вышеназванных мер так или иначе нацелены на поддержание порядка и безопасности государства. По крайней мере, такие цели декларируют их инициаторы.

Но на практике их реализация напрямую нарушает права человека на неприкосновенность частной жизни, а в отдельных случаях становится причиной еще большей радикализации.

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана