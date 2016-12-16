Амири Замон / Купюра с Рахмоном, или «Справедливым шахом»

Таджикистан, одобрив выпуск купюры в 1000 сомони с изображением Эмомали Рахмона, сделал еще один шаг к национальной идее о «Справедливом шахе».

Национальный банк Таджикистана 14 декабря одобрил предложение от гражданина республики о выпуске новой купюры в 1000 сомони с изображением президента Эмомали Рахмона.

Пока данный вопрос изучается специалистами банка, можно утверждать, что его корни лежат в усилиях страны найти свой идеологический ориентир, и что эти поиски все более приводят ее к культу и идеологизации личности Рахмона.

Идея о возрождении

После коллапса коммунистической системы СССР в 1991 году и обретения суверенитета перед всеми бывшими советскими республиками стояла проблема формирования национальной идеи.

Это было необходимо для скорейшего заполнения идеологического вакуума, с которым сталкивались практически все.

Для Таджикистана, пережившего гражданскую войну (1992–1997), эта задача была вдвойне актуальна. Война противопоставила в наибольшей степени сторонников идеи политического ислама и абсолютной светскости государства.

Единственной объединяющей идеей для двух лагерей являлась идея национального возрождения Таджикистана. Именно поэтому эта идея была в дальнейшем взята на вооружение командой президента Эмомали Рахмона.

С ней связывали определенные надежды, так как рассчитывали, что таким способом можно будет препятствовать распространяющимся идеям радикализма.

Помимо этого, существовала необходимость идеологического оправдания авторитарной политики президента, который уже к этому моменту начал избавляться от своих конкурентов.

Самани как ориентир

Идеологическая программа рахмоновского режима началась в 1999 году с празднования 1100-летия государства Саманидов как первого таджикского государства.

А Исмаил Самани, при котором существовавшее с 819-го по 999 гг. на территории Хорасана и Маверанахра государство достигло своего максимального могущества, был признан в качестве великого и справедливого таджикского шаха.

В подтверждение этому в самом центре столицы Душанбе появился памятник Исмаилу Самани.

Начиная с этого периода Рахмон стал проводить исторические параллели между государством Саманидов и современным Таджикистаном, подчеркивая непрекращающуюся идею о таджикской государственности в национальном сознании таджиков, тем самым делая попытки объединения разрозненного таджикского общества.

Однако, как подчеркивают некоторые эксперты, период правления Саманидов не стал той идеологической парадигмой, способной консолидировать таджикское общество.

Более того, эта идея могла сыграть на руку исламской оппозиции, которая могла бы ее использовать в качестве примера успешного традиционного общества с мусульманскими ценностями для реализации своей политической программы.

Ставка на арийство

В качестве следующей и дополнительной идеологемы были выбраны арийские изыскания таджикских историков, которые брали свое начало еще с советских времен. Главная их идея заключалась в том, что таджики являются коренным населением региона, а также потомками древней арийской цивилизации.

Одним из ученых, придерживающихся этой мысли, был академик АН СССР Бободжон Гафуров. Он считал, что арийская цивилизация зародилась восемь тысяч лет назад в пределах границ Арианы, то есть на территории современного Афганистана и Ирана, а также на территории между современным Таджикистаном, Индией и Китаем.

Официальная власть разделила эту идею и включила ее в опубликованную книгу Рахмона «Таджики в зеркале истории. От арийцев до Саманидов».

Президент Таджикистана в книге подчеркивает прямую связь между арийской и таджикской идентичностями и ставит под вопрос право тюркских народов, населяющих земли, ранее принадлежащие ариям, на историческое и культурное наследие арийцев.

Так он негласно противопоставил таджиков тюркским народам региона, отчасти ради легитимации своего режима и создания образа внешнего врага, прежде всего в лице соседнего Узбекистана.

Далее вся идеологическая машина государства начала пропагандировать эти идеи. Кроме того, такая идея по замыслу инициаторов могла бы примирить региональные противоречия внутри самого Таджикистана на основе арийского единства.

Но, поскольку внедрение этих идей имело верхушечный характер, с полным отсутствием поддержки низов, оно не принесло желаемых результатов.

Исламская идентичность

Все же вся создаваемая конструкция национальной идеи нуждалась в дополнительной опоре – таковой стала религия ислам.

Таджикское общество в большинстве своем состоит из практикующих мусульман, их игнорирование создавало бы существенные риски для режима Эмомали Рахмона. К тому же эта часть общества традиционно больше подвержена экстремистским идеям.

Ради этой цели в идеологическую схему была включена фигура выдающегося исламского богослова Абу Ханифы, жившего 7–8 веках. Учитывая толерантность его богословского учения и его заслуги в создании системы мусульманского права и возвышении роли персидского языка, Рахмон объявил 2009 год «Годом памяти Великого имама», а ханафитский мазхаб был официально провозглашен в качестве государственного.

С этой целью в республике проходили грандиозные мероприятия международного и внутреннего значения, были изданы книги Абу Ханифы. Целью этих мероприятий, по словам президента Рахмона, была пропаганда нравственности, познание основ ислама, сплочение нации на основе учения богослова.

Однако режиму не удалось таким путем взять под контроль религию. Инициатива давала обратный результат, в таджикском обществе все более нарастал интерес к исламу, что автоматически повышало рейтинг оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

Это заставило властей пересмотреть политику в пользу полной деисламизации общества. Результатом стало массовое закрытие мечетей по республике, насильное сбривание бород и снятия хиджабов, запрет на посещение мечетей несовершеннолетними и женщинами, отзывом студентов из исламских стран и т. д.

Таким образом, построение национальной идеи с опорой на ислам также не принесло желаемых результатов.

«Великий шах»

На данном этапе, учитывая возрастающие амбиции Рахмона по абсолютизации власти и передаче ее по наследству, единственная приемлемая идея для него – идея «Справедливого шаха», которая максимально синтезирует в себе черты религиозного и национального, а также способствует идеологическому оправданию политического курса Рахмона.

Тем более, когда мысль о возведении данной концепции да уровня национальной идеи уже была озвучена неким таджикским политологом Абдугани Мамадазимовым.

Несмотря на то, что всякие идеи о богоизбранности правителей на современном этапе уже не выдерживают критики, правящие круги в Таджикистане пытаются ее оживить путем символизма и возведения культа личности президента.

Именно таковым видится мотив выпуска новой купюры с изображением Рахмона…

Амири Замон – псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана