Амири Замон / Население Таджикистана растет – что дальше?

За годы независимости население Таджикистана выросло с 5,5 млн до 8,7 млн, но на фоне отсталой экономики и бедности это чревато деструктивными последствиями для республики.

Республика Таджикистан – одна из немногих стран постсоветского пространства, где прирост населения за годы независимости составил более 50%, что в количественном измерении означает его увеличение с 5,5 млн в 1991 году до 8,7 млн человек в 2016-м.

При этом 44% населения приходится на долю детей до 15 лет. Более 7% таджикистанцев составляют пенсионеры, а ежегодный прирост населения, согласно официальным данным, равен 2,5%.

На фоне сложного социально-экономического положения страны, отягощенной гражданской войной (1992–1997 гг.), безработицы и трудовой миграции прирост населения является весьма парадоксальным и ставит Таджикистан в один ряд с наиболее отсталыми странами мира, в которых многодетность выступает главным фактором выживания семьи.

Существенный дисбаланс между демографическим приростом населения и экономическим развитием страны становится причиной очень многих проблем, нерешенность которых и дальше сохранит за Таджикистаном статус несостоявшегося государства – Failed state – на долгие годы.

Бедность и многодетность

Прежде всего стоит отметить, что уровень средней заработной платы в Таджикистане, согласно данным Статистического комитета СНГ, составляет 918 сомони (180 долларов США), что делает республику самым слабым звеном в рамках Содружества.

Низкий уровень жизни граждан напрямую влияет на физическое состояние населения, и в первую очередь детей.

По официальным данным, более 27% детей в Таджикистане имеют пониженный вес, а у 4% – выраженный дефицит веса, что свидетельствует о хроническом недоедании. 7% – страдают от истощения или слишком худы для своего возраста, 9% – являются отстающими в развитии.

Здоровье матерей, также согласно оценкам специалистов, находится на весьма низком уровне.

Около 50% рожениц страдают анемией и физически не в состоянии перенести сложные роды.

Большое количество родов в домашних условиях становится также причиной высокой материнской смертности.

Доля родов с участием медперсонала составляет около 70% в городской местности и примерно 40% – в сельской.

Деурбанизация населения

Кроме того, в Таджикистане наблюдается активный процесс деурбанизации.

За период независимости доля городского населения уменьшилась с 31,0 до 26,4%.

В настоящее время более 46% населения страны, среди которого преобладают женщины, трудится в сельскохозяйственной сфере.

По словам местных специалистов, такая тенденция связана с деиндустриализацией экономики, благодаря которой основная часть трудовых ресурсов концентрируется в сельской местности.

Отсутствие технической оснащенности создает естественную потребность в рабочей силе, которая воспроизводится за счет рождаемости.

Характерной чертой сельской местности, в свою очередь, является большое количество детей, не посещающих школы, особенно из-за наиболее консервативных и радикальных взглядов в данном социуме. Такая практика в основном применяется в отношении девочек-подростков.

Доминирование радикальных настроений также наблюдается особенно среди сельчан, которые в условиях миграции становятся удобным объектом для вербовки со стороны террористических организаций.

Меры правительства

Принимая во внимание тенденцию по увеличению населения Таджикистана, еще в 2002 году правительством была принята «Концепция государственной демографической политики Республики Таджикистан на 2003–2015 гг.».

В дальнейшем для воплощения ряда задач этой концепции были приняты такие нормативно-правовые акты, как «Программа формирования здорового образа жизни в Республике Таджикистан до 2010 года» от 3 марта 2003 года, Закон «О молодежи и государственной молодежной политике» от 15 июля 2004 года.

Помимо этого для достижения гендерного равенства и повышения роли женщин, которые по задумке инициаторов программы должны были снизить рождаемость, в 2004 году был принят Закон «О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин и равных возможностях их реализации», а также внесены поправки в Семейный кодекс «О повышении брачного возраста»: с начала 2011 года установлен брачный возраст для девушек – 18 лет, а в исключительных случаях – 17 лет.

Также был издан Указ Президента «О мерах по повышению роли женщин в обществе».

Однако на практике указанные меры не привели к сокращению рождаемости, и, как прогнозируют демографы, к 2020 году количество населения Таджикистана достигнет отметки в 10 млн человек.

Также, несмотря на признание со стороны правительства вышеуказанной проблемы, до сих пор не создана адекватная стратегия демографической политики с указанием необходимых мер в этом направлении, что не может не предвещать опасности в ближайшей перспективе.

Перспективы прироста

Преобладание трудоспособного населения в Таджикистане над пенсионной и предпенсионной категорией людей в перспективе имело бы весьма благоприятный эффект для экономики страны.

Огромный пласт дешевой рабочей силы при разумной политике руководства страны можно было бы превратить в главный двигатель развития экономики.

При эффективной реформе в сфере образования, а также либерализации экономики страны с сокращением роли государства и повышением доли частного сектора для привлечения необходимых инвестиций можно было бы достигнуть существенного прогресса в этой сфере.

Пока существуют неблагоприятная сфера для ведения бизнеса в Таджикистане, а также явные барьеры на пути иностранных инвестиций, создание рабочих мест для огромного числа безработных людей не представляется возможным, а значит, демографический расклад сегодняшнего Таджикистана, без преувеличения, можно назвать «бомбой замедленного действия».

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана