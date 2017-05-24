Амири Замон / О чем недосказал Эмомали Рахмон в Эр-Рияде?

Президент Таджикистана на саммите мусульманских стран и США в Эр-Рияде поделился видением борьбы с экстремизмом, но не сказал о причинах его распространения среди граждан его страны.

В своем выступлении на саммите мусульманских стран и США, проходившем 21 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, президент Таджикистана Эмомали Рахмон высказал возмущение двояким подходом к террористическим и экстремистским группировкам, которых, по его мнению, в информационном и финансовом плане поддерживают некоторые фонды и организации.

Таджикский лидер также выразил озабоченность попытками политизации ислама и использованием данной религии в корыстных целях людьми, имеющими нечистые помыслы.

Он также поделился воспоминаниями о гражданской войне (1992–1997 гг.) в своей стране – по его словам, в то тяжелое время «были попытки навязывания народу чуждых воззрений, истоками которых выступали идеи экстремизма и терроризма».

Особенно интересным и воодушевляющим для тех, кто осведомлен о происходящих процессах в Таджикистане, стали причины, которые назвал президент, – это безработица, бедность и низкий уровень социальной защищенности населения.

Хотя названные причины были озвучены в общем контексте об истоках терроризма и экстремизма в мире, Эмомали Рахмон фактически признал: то, с чем систематически сталкиваются граждане его страны, уже вынудило очень многих примкнуть к тем радикальным группам, с которыми он пытается бороться.

Но президент Рахмон, по понятным причинам, не рассказал о подробностях, происходящих в его стране.

Демографическая уязвимость

Для того чтобы понять степень уязвимости Таджикистана перед террористической угрозой, достаточно обратиться к некоторым демографическим и экономическим показателям.

Так, население республики, согласно официальным данным, составляет 8 млн 742 тысячи человек. Около 70% среди них составляют молодые люди до тридцати лет.

При этом ВВП на душу населения – чуть более одной тысячи долларов (согласно официальной статистике, которая обычно завышает подобные данные).

На фоне огромного прироста населения наблюдается катастрофическая безработица, хотя, по тем же официальным данным, которые составляются Агентством по статистике при президенте республики, безработица составляет 2,4%.

К слову, в 19 странах Европейского союза этот же показатель остается на уровне 9,8%.

Проблему с безработицей подтверждают официальные данные МВД России, согласно которым за 2016 год количество граждан Таджикистана, находящихся на территории России, составило 878 536 человек.

Невозможность самореализации

В таких условиях наиболее энергичная часть молодежи лишается не только перспектив для самовыражения в социуме, но становится заложником своих первичных физиологических потребностей.

Огромная прослойка людей вынуждена тратить все свои силы и энергию на то, чтобы прокормить себя и свои семьи.

В то время как дети из «привилегированных семей», близких к властным кругам, делают головокружительные карьеры, а члены президентской семьи демонстративно назначаются на самые ключевые государственные должности.

Все эти факторы в совокупности лишают надежды и стимула очень многих молодых людей, которые в дальнейшем становятся удобным объектом для вербовки в экстремистские группировки.

Наглядная иллюстрация

Согласно опубликованным данным ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) со ссылкой на Генеральную прокуратуру Таджикистана, в составе ИГИЛ находятся 1094 гражданина РТ.

Из них 400 граждан – из Хатлонской области, 272 – из Согдийской области, 254 – из районов республиканского подчинения, 139 – из города Душанбе и 26 – из Горно-Бадахшанской автономной области.

85% из всех попавших в эту организацию являлись трудовыми мигрантами.

На сегодняшний день из Сирии вернулись 60 человек, подтверждена гибель 300 таджикских граждан.

За социальную справедливость

Согласно утверждениям специалистов, занимающихся изучением ИГИЛ, вербовщики данной организации в основном в работе с мигрантами очень умело разыгрывают карту о социальной несправедливости в их странах.

Им внушается, что в их государствах одни имеют всё, а другие вынуждены с трудом выживать.

Затем в качестве идеальной альтернативы для них преподносится идея о создании «Исламского государства», которое может им обеспечить справедливое будущее если не этом, то в ином мире.

Подобный метод, как показывает практика, очень эффективно действует на объект вербовки.

Если раньше единственным мотивом присоединения к ИГИЛ была финансовая составляющая, то за последнее время благодаря активной пропаганде сама идеология «Исламского государства» превращается в главный мотив.

У Эмомали Рахмона, по всей видимости, есть четкое понимание всего происходящего, но, поскольку очень многое из того, что происходит, является следствием проводимой им политики, риторика таджикского президента не может опускаться до уровня его республики, тем более на международных саммитах.

Амири Замон – псевдоним автора из Таджикистана