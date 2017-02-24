Амири Замон / Таджикистан игнорирует языковое многообразие

Международный день родного языка в этом году в Таджикистане не отметили – так же, как и в прежние года – несмотря на поразительное многоязычие страны. Почему?

Международный праздник

Международный день родного языка (International Mother Language Day) официально был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля.

Целью данной инициативы было содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию в мире.

Именно в этот день в 1952 году в столице Бангладеша была расстреляна полицейскими группа студентов, вышедших на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Многоязычие Таджикистана

День родного языка, объявленный в качестве поддержки международным сообществом этнических и языковых меньшинств, – весьма актуален для Таджикистана.

Поскольку на территории республики, помимо официального языка – таджикского – сохранились и иные, более древние восточно-иранские языки, к которым относятся памирские и ягнобский языки.

Несмотря на то, что официальные лица ссылаются на эти языки как на историческое достояние и доказательства древности таджикской нации, на практике эти языки лишены государственной поддержки, а некоторые и вовсе находятся на стадии полного вымирания.

Памирские языки

Носители памирских языков проживают в Горно-Бадахшанской автономной области, население которой насчитывает более 250 тысяч человек.

Согласно официальным данным, 170 тысяч из них разговаривают на памирских языках.

К этой группе восточно-иранских языков относятся шугнанский, ишкашимский, бартангский, ваханский, рошорвский, сарыкульские языки.

Наиболее многочисленной группой являются шугнанцы. Число говорящих на шугнанском оценивается примерно в 100 тысяч человек. При этом на хуфском диалекте говорят около 2,5 тысячи, рушанском – около 18 тысяч, бартангском – около 2,5 тысячи, рошорвском диалекте бартангского – около двух тысяч, язгулямском – около трех тысяч, ваханском – около 15 тысяч, ишкашимском – около двух тысяч населения Горного Бадахшана.

Но учебный процесс на этих языках не осуществляется, так как для них до сих пор не создана письменность. Таджикский язык памирцы начинают изучать в школе, и он наряду с русским фактически является для них иностранным языком.

Начиная еще с советских времен попытки создания грамматики и алфавита воспринимались властями как проявление сепаратистских тенденций, а инициаторы и авторы подобных идей наказывались.

В 90-е годы учеными, уроженцами ГБАО были опубликованы предварительные виды алфавита, словари, был издан первый букварь шугнанского языка, а преподавание в школах так и не было введено.

В 2015 году впервые в эфире «Радио Имруз» вышла программа на шугнанском языке, которая транслировалась по три часа в сутки. Однако через некоторое время вещание прекратилось.

На данный момент единственным источником выживания этих языков является наличие их носителей.

Ягнобский язык

Носители ягнобского языка исторически проживали в Ягнобе, на юге Согдийской области Таджикистана, в 150 км от Душанбе.

Ягнобцы считаются прямыми потомками согдийцев. Ягнобский язык также входит в восточно-иранскую группу языков, но число его носителей на данный момент насчитывает всего несколько тысяч.

Массовое принудительное переселение ягнобцев в70-е годы прошлого века из долины Ягноб в Зафарабадский район Таджикской ССР стало началом процесса их ассимиляции.

Некоторые из них не могли адаптироваться к новому климату и существующим условиям и уже в начале перестройки вернулись в свои края. Однако очень многие предпочли остаться на новом месте.

На данный момент основное количество ягнобцев (8 тысяч человек) живет в Зафарабадском районе, 7 тысяч – жители столицы – Душанбе Вахдатского, Гиссарского, Варзобского, Яванского районов и района Рудаки.

На исторической родине осталась самая небольшая часть ягнобцев. В 17 ягнобских кишлаках проживают в общей сложности около 500 человек.

Язык умирает

Подобное расселение ягнобцев по всей республике при отсутствии поддержки их языкового разнообразия стало дополнительной причиной вымирания этого языка.

Сегодня далеко не все ягнобцы говорят на своем языке, многие из переселенцев уже забыли ягнобский язык, все больше используя в общении и быту таджикский.

На ягнбоском языке, в отличие от памирских языков, в 80-е годы были изданы первые учебники для младших школьников.

В Ягнобской долине три школы, где для младших классов обучение ведется на двух языках: таджикском и ягнобском. Однако в других районах компактного проживания ягнобцев с 2005 года преподавание этого языка было отменено.

Невыполненные обещания

В 2009 году в Таджикистане был принят закон о языке, официально признающий статус древнейших языков Памира и Ягноба.

В законе также говорится: «Республика Таджикистан создает условия для свободного применения, защиты и развития бадахшанских (памирских) языков и ягнобского языка». Тем не менее по прошествии восьми лет ситуация в языковой сфере остается прежней.

В 2015 году Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана заявил о намерении открыть курсы для обучения памирским языкам – и для жителей республики, и для иностранцев, но и это не вышло за рамки деклараций.

Подобное отношение к языковым меньшинствам в очередной раз демонстрирует, что для таджикских властей проще ассимилировать эти народы, ссылаясь при этом на отсутствие финансовых ресурсов, нежели создавать условия для сохранения их самобытности.

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана