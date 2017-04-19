Амири Замон / Туризм в Таджикистане возможен, если…

В рейтинге Всемирного экономического форума по конкурентоспособности в сфере туризма Таджикистан занял 107-е место, поднявшись на 12 пунктов на фоне нерешенных проблем.

Рейтинг Всемирного экономического форума публикуется раз в два года в течение последних десяти лет. В текущем году в нем приняли участие 136 стран, среди которых Таджикистан занял 107-е место.

В этом рейтинге страны сравнивали по 14 критериям, способствующим приему туристов. В частности, историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, благоприятная государственная политика для сферы туризма и многое другое.

Среди стран близкого зарубежья Россия заняла 43-е место, Казахстан – 81-е, Кыргызстан – 115-е, а Туркменистан и Узбекистан вовсе не были указаны в рейтинге.

Завышенный рейтинг

Несмотря на то что данный рейтинг сдвинул Таджикистан в сторону прогресса на 12 позиций, на практике существенные улучшения в этой отрасли едва наблюдались.

Таджикистан в силу множества объективных и субъективных причин на сегодня уступает в конкурентной борьбе ближайшим соседям по региону. Сюда можно отнести и количество стран, граждане которых могут посещать Таджикистан без визы; бюрократические процедуры, связанные с дополнительным разрешением для въезда в Горный Бадахшан; высокие цены на транспорт, в том числе на авиабилеты; отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, низкий уровень обслуживания и многое другое.

Экотуризм на сегодняшний день является одним из наиболее привлекательных направлений туризма, правительство Таджикистана также считает развитие данной отрасли наиболее приоритетной задачей внутренней политики.

Но, несмотря на это, многие из указанных проблем, о которых говорят эксперты в течение последних лет, остаются нерешенными, а значит, экономика страны теряет немало денег, необходимых для нее в условиях отсутствия производства.

Реформы «сверху»

Справедливости ради стоит отметить, что, учитывая необходимость развития данной отрасли, в послании президента Эмомали Рахмона на 2017 год было сказано о намерении создать при правительстве Таджикистана отдельную структуру по туризму.

Президент также предложил освободить от налоговых и таможенных выплат ввозимого оборудования и строительных материалов, предназначенных для строительства туристических объектов.

Более того, в этом же послании было предложено освободить туристические компании от налогов на чистый доход в первые пять лет их деятельности.

Ранее МИД Таджикистана создал электронную систему получения виз для иностранных туристов, призванную облегчить эту процедуру и увеличить поток туристов.

Бюрократические проволочки

Но некоторые недостатки все же остались. В частности, дополнительное разрешение на въезд в Горно-Бадахшанскую автономную область по-прежнему является обязательным условием, несмотря на то что многие эксперты говорят о ненужности данной процедуры.

Власти мотивируют ее тем, что регион является приграничным с нестабильным Афганистаном, но таким же приграничным является и большая часть Хатлонской области, тогда как для ее посещения дополнительное разрешение для туристов не требуется.

К тому же получение названного разрешения не создает никакой дополнительной защиты для туристов, наибольшее количество которых посещает Таджикистан исключительно для того, чтобы увидеть горы Памира.

В результате из-за произвольного характера выдачи разрешений туристам на посещение Горного Бадахшана крайними оказываются туристические фирмы, которые в случае отказа несут большие финансовые и имиджевые потери.

Объективно-субъективные сложности

Безусловно, отмечая несовершенство одной из важнейших для развивающегося отраслей государства, нужно сказать и об экономике страны в целом.

Ее слабое развитие не позволяет государству стимулировать малый бизнес, предоставлять ему кредиты и обеспечивать минимальной поддержкой.

С другой стороны, слабость экономики является следствием постоянного вмешательства в нее со стороны правительства.

Перманентное желание государства иметь «долю» с каждого более-менее прибыльного бизнеса создает предпринимателям существенные сложности.

В целом такие факторы, как высокие процентные ставки частных банков, дороговизна импортируемого в страну ГСМ, монополия определенных компаний, в частности авиакомпании, аффилированные семьей президента Рахмона, способствуют увеличению цены на предоставляемые услуги, в том числе в сфере туризма.

Поэтому Таджикистан в этом плане сильно уступает своим соседям по региону в ценовой конкуренции.

Определенная ответственность лежит и на предпринимателях, которые заняты в этой сфере и не совершенствуют предоставляемые услуги, но государство как первостепенный стимулятор данных процессов пока действует не так эффективно, как хотелось бы.

Негативная тенденция

В качестве примера можно привести официальную статистику, согласно которой за 9 месяцев 2016 года Таджикистан посетили 312 тысяч туристов. Годом ранее, в 2015-м, количество туристов, посетивших страну, равнялось 414 тысячам. То есть, несмотря на предпринятые меры правительства, в 2016 году число туристов сократилось на 102 тысячи.

Это говорит о том, что правительство должно прислушиваться к советам бизнеса и адаптировать политико-правовые нормы под существующие запросы.

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана