Амири Замон / Зачем Таджикистан портит отношения с Ираном

Власти Таджикистана провоцируют Иран на разрыв дипломатических отношений, но пока сделать им это не удается.

Официальный Душанбе на прошлой неделе в очередной раз устроил своеобразный демарш в отношении Ирана, показав по государственным телеканалам фильм, подготовленный МВД Таджикистана.

В нем Исламская Республика Иран (ИРИ) была названа основным спонсором громких убийств государственных деятелей Таджикистана и офицеров российской военной базы во время гражданской войны (1992–1997) и в поствоенный период.

Это далеко не первый выпад таджикской стороны против одного из своих некогда ближайших политических партнеров.

За последние несколько лет Душанбе последовательно ведет антииранскую политику как внутри страны, разрывая последние культурные связи, так и на международном уровне, выступая против присоединения ИРИ к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иранская сторона, которая обычно жестко реагирует на любые обвинения в свой адрес на международной арене, как ни странно, все это время воздерживалась от ответных действий в отношении Таджикистана.

Однако на этот раз публичные заявления некоторых иранских государственных деятелей и СМИ позволили еще больше прояснить мотивы таджикской стороны, которая, по всей видимости, не намерена останавливаться.

Реакция иранской стороны

Посольство Исламской Республики Иран в Душанбе в своем официальном заявлении назвало фильм ангажированным и сомнительным, а саму инициативу создания фильма – как попытку нанести урон исторически сложившимся отношениям между двумя странами.

И хотя заявление официального представительства было, как обычно, максимально сдержанным, в самом Иране отдельные персоны позволили себе определенные «риторические вольности» относительно данного инцидента.

Так, пресс-секретарь парламентского Комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Накавии Хусайни в интервью информагентству «Дом нации» заявил, что за последние десятилетия взаимоотношения между Таджикистаном и Ираном развивались в позитивном ключе, однако саудовские инвестиции и деятельность посольства этой страны в Таджикистане стали толкать официальный Душанбе к конфликту с Ираном.

Он призвал МИД Ирана немедленно отреагировать и не допустить, чтобы Саудовская Аравия достигла своей цели.

Другой иранский парламентарий – Мухаммадджавод Джамолии Навбандагони в своем интервью этому же агентству, намекая на Таджикистан, отметил, что «некоторые страны привыкли только получать помощь, из-за чего стараются максимально извлечь выгоду от политической конкуренции между странами региона».

Он напомнил президенту Таджикистана, что Иран был одним из тех государств, который создавал почву для примирения противоборствующих сторон в Таджикистане, в то время как Саудовская Аравия всячески пыталась перенести афганскую войну в Таджикистан.

Другие иранские парламентарии также сделали заявления относительно взаимоотношений с Таджикистаном, но призвали разрешить спорные вопросы исключительно дипломатическим путем, указывая на культурную и языковую близость между странами.

Возмущение в таджикском обществе

В самом Таджикистане в правдивость показанного фильма поверили наиболее религиозные слои общества, которые воспринимают Иран сугубо как «колыбель шиизма».

Имидж Ирана как авангарда персидской культуры, к которому относит себя большинство представителей таджикского общества, не позволяет эффективно демонизировать образ этой страны.

Внутри экспертного сообщества Таджикистана также доминирующей версией о причинах инцидента считается саудовское лобби и параллельное ухудшение финансово-экономического состояния Ирана, который ввиду наложенных санкций не может предложить официальному Душанбе каких-либо инвестиций или финансовой помощи, как, например, это было в период президентства Махмуда Ахмадинежада, когда цена на нефть была несоизмерима высока.

Выгодный разрыв дипотношений

Все указанные версии представляются весьма аргументированными. Кроме того, во взаимоотношениях между Тегераном и Душанбе уже который год встает вопрос о возвращении Ирану 2,5 млрд долларов, оставленных в Таджикистане иранским миллиардером Бобаком Занджони, который приговорен у себя на родине к смертной казни.

Предприниматель Занджони имел лицензию от государства на продажу иранской нефти в обход западным санкциям.

Его схема заключалась в том, что деньги от стран, покупающих иранскую нефть, переводились в какой-нибудь банк в странах Юго-Восточной Азии, а оттуда – в Национальный банк Таджикистана.

Нацбанк Таджикистана мог открыть у себя отдельный счет для иранской стороны либо перевести эти деньги на другой счет работающего филиала американского или европейского банка. Подобная схема позволяла без особого риска перемещать огромные суммы денег по всему миру.

Однако впоследствии Национальный банк Таджикистана отказался признавать платежные поручения своих денежных переводов, назвав их фальшивыми, а официальные государственные органы не признали Бобака Занджони в качестве инвестора, несмотря на то что в Сети существуют видеозаписи его участия в открытии различных проектов совместно с президентом Эмомали Рахмоном.

Сложная финансово-экономическая ситуация Таджикистана вряд ли позволит найти лишние 2,5 млрд доллара, чтобы вернуть их иранской стороне.

Как и признание Душанбе Занджони инвестором в Таджикистане, поскольку все его имущество придется возвращать Ирану.

А вот полный разрыв дипломатических отношений с Ираном может на долгое время закрыть эту болезненную для Душанбе тему.

В Тегеране, кажется, понимают эту затею и не ведутся на провокации.

Амири Замон – псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана