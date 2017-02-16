Чего ожидают таджикистанцы от приезда Путина?

Блицопрос обычных жителей столицы Таджикистана насчет ожиданий от февральского визита президента РФ в Душанбе показал: многие просто хотят уехать в Россию.

28 февраля президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Таджикистан.

Экспертное сообщество считает, что в ходе его визита будут рассматриваться вопросы вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и аренды таджикского аэродрома «Айни».

Мы расспросили жителей Душанбе, чего они ждут от визита Путина.

«Надеюсь, что Путин сделает подарок таким, как я»

Насим, таксист, 30 лет:

«Я много лет прожил в Волгограде, у меня там жена, пятилетняя дочь. Сам подавал документы на получение российского гражданства и уже должен был получить паспорт, но решил навестить родителей в Таджикистане. Когда поехал обратно, на границе не пропустили, сказали, что въезд для меня закрыт. Я требовал назвать причину, но мне ничего не объяснили и посадили обратно в самолет.

Через специальные службы проверил свой статус, думал через суд или еще как-то обжаловать решение о запрете, но везде было указано, что въезд открыт. Опять поехал, и опять меня не пустили.

Не знаю, как теперь быть. Для меня Россия – родной дом. Я привык там. Я скучаю по Волгограду, скучаю по своей семье, по друзьям, которых у меня там много. Там я себя чувствую намного лучше. Уже год и два месяца, как я в Таджикистане, но такое ощущение, что уже 20 лет тут.

Очень надеюсь, что Путин к своему приезду сделает подарок таким, как я. Наш президент сам должен поднять эту тему, ведь народ существует за счет заработков в России».

«Жду вступления Таджикистана в Таможенный союз»

Умед, временно не работает, 38 лет:

«Слышал, что во время этого визита Таджикистан подпишет документы о вступлении в Таможенный союз, и если мы вступим, то у наших мигрантов будет беспрепятственный въезд в Россию и вопрос регистрации там легче будет решить.

Я много лет работал в России – в хорошем месте, получал 60 тыс. рублей. Сейчас опять зовут туда. Но придется оформлять регистрацию и получать каждый месяц патент на работу. Много волокиты с этим.

Надеюсь, Таджикистан подпишет документы по вступлению, и это как-то упростит наше пребывание там.

Мы все-таки зависим от России, поэтому сами должны быть заинтересованы вступить в этот союз. Здесь нет работы, для многих закрыли въезд в РФ, наша экономика падает».

«Чтобы упростили процедуру получения гражданства России»

Мунира, домохозяйка, 54 года:

«Мой муж и сын работают в России. Они там давно уже. Так как они не граждане, то часто у них возникают трудности. Подумывают о получении гражданства, но это очень сложно. Я слышала, что для жителей Кыргызстана процедура получения российского гражданства упрощена, было бы хорошо, если бы и для таджиков упростили ее».

«Ничего не ожидаю: приедет, получит, что нужно, и уедет»

Рустам, 47 лет, предприниматель:

«Ничего от визита Путина не ожидаю. Как обычно, приедет, получит то, что ему нужно, и уедет. Я не припомню, чтобы Таджикистан когда-либо получал какую-либо выгоду от этих визитов. Выгода всегда была только у России. Но здесь, скорее, больше вина наших властей, которые не могут отстоять интересы нашей страны».