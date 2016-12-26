Что нового пообещал таджикистанцам Эмомали Рахмон

Сухой остаток выступления президента: налоговые льготы для турбизнеса на пять лет и 50%-ное снижение пошлин на ввоз автомобилей в Таджикистан.

В ежегодном выступлении перед депутатами обеих палат таджикского парламента 22 декабря Эмомали Рахмон в очередной раз заявил, что страна «твердыми шагами продвигается вперед в процветающее и спокойное будущее».

В послании, увы, было традиционно мало конкретики и много общих фраз. Не прозвучало ни слова о проблемах трудовых мигрантов, о свободе слова и соблюдении прав человека. Лишь вскользь упомянуто о таджикской молодежи, сбегающей в ИГИЛ, о коррупции и налоговом режиме, который не позволяет развиваться бизнесу в Таджикистане.

Каждый год одно и то же

«Как ему удается каждый раз с такой уверенностью обещать давно обещанное?» – удивлялись таджикистанцы в соцсетях.

«Многие уже наизусть знают текст, – пишет в Фейсбуке жительница Таджикистана Хумайро. – Мог бы просто пообещать выполнить свои старые обещания».

Раджаб из Душанбе, впрочем, нашел отличие в речи Эмомали Рахмона образца 2016 года: «В этот раз не было озвучено ни одного названия государства как стратегического партнера».

Послание транслировалось в прямом эфире на всех теле- и радиостанциях страны – как государственных, так и частных. Школьников и студентов в этом году освободили от просмотра и прослушивания речи.

Сегодня – лучше, чем вчера

Уже не первый год одним из ключевых приемов в речи президента является сравнение ситуации в стране с предыдущими годами. В итоге создается впечатление, что благосостояние граждан стремительно растет.

«Только за 15 последних лет доходная часть государственного бюджета увеличилась от 38,4 млн долларов до 2,3 млрд долларов, – заявил Эмомали Рахмон. – Доходы населения увеличились в 25 раз и банковские вклады – более, чем в 85 раз».

Неудачный 2016-й

Эмомали Рахмон, впрочем, признал, что уходящий 2016-й был неудачным в плане экономики. По словам президента, госбюджет 2017 года будет на 10% больше предыдущего и составит 2,4 млрд долларов США.

«По причине слабого функционирования некоторых министерств и ведомств, а также в результате влияния негативных внешних факторов на экономику» объем выданных кредитов снизился на 32%.

Президент поручил правительству, Нацбанку и Минфину контролировать деятельность банков и кредитных организаций для защиты интересов вкладчиков.

Экспорт удобрений – через три года

Особого внимания президента заслужило предприятие по производству азотных удобрений в Сарбанде. В уходящем году началась его реконструкция.

Планируется вложение 385 млн долларов зарубежных инвестиций и запуск в начале 2018 года. После этого обещано производство 800 тонн продукции ежегодно – этого хватит и для таджикского сельского хозяйства, и на экспорт.

Дороги и авиамаршруты

Эмомали Рахмон подсчитал, что за минувшие четверть века в Таджикистане сданы в эксплуатацию более 2000 км автомобильной, 190 км железной дороги и более 30 км автомобильных туннелей.

Президент также поручил Минтрансу принять меры для открытия новых воздушных маршрутов.

Впрочем, не обозначил свою позицию в конфликте с российским ведомством в вопросе авиасообщения, завышенные цены на внутренние перелеты в Таджикистане тоже не ругал.

Рабочие места и рост ВВП

«В Таджикистане создано более 1 млн рабочих мест», – заявил президент. Но не упомянул, что еще два миллиона трудоспособного населения по-прежнему находится на заработках за границей.

Президент приказал создавать ежегодно не менее 100 тысяч рабочих мест, говорил о трехкратном росте ВВП на душу населения до 2030 года, снижении вдвое уровня бедности и росте среднего класса с 22% населения до 50%.

В своей речи президент также упомянул об острой нехватке учителей по точным предметам и иностранным языкам – пообещал решить вопрос до 2019 года.

Подобные обнадеживающие прогнозы и планы – обязательная часть каждой президентской речи. Как правило, они не подкреплены перечнем шагов для достижения цели.

Все для туристов

Прирост количества туристов в Таджикистан за три года – с 200 тысяч до 415 тысяч.

Вслед за недавней инициативой Узбекистана по отмене виз для граждан 27 стран мира президент Таджикистана внедрил упрощенный визовый режим для граждан более 80 стран мира.

В будущем году, по словам президента, при правительстве будет создана отдельная структура для развития туризма.

Рахмон предложил освободить от подоходного налога туристические компании в первые пять лет и упростить ввоз оборудования для туристических объектов.

Предложение о 50%-ном снижении таможенных пошлин на все виды ввозимых в страну автомобилей тоже прозвучало в контексте поддержки развития предпринимательства в сфере туризма.

О терроризме, коррупции и гендерном равенстве

В своей речи Рахмон отметил, что женщин среди госслужащих – всего 23%, и посоветовал больше привлекать их на работу.

В самом конце послания прозвучали тезисы о проблемах терроризма, экстремизма и вовлечения молодежи в террористические организации и военные конфликты.

И буквально несколько слов в речи президента досталось вопросу коррупции. Кстати, именно коррупция значится одним из главных препятствий для ведения бизнеса в Таджикистане, согласно данным международных отчетов.