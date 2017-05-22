Что стоит за делом таджикских антикоррупционеров?

Четыре версии реальных причин громкого дела против борцов с коррупцией в Таджикистане, у которых находят баснословные деньги и тайные бункеры.

Процветание коррупции в Таджикистане – ни для кого не секрет, таджикистанцев больше удивляет внезапное масштабное дело против коррупционеров – в стране такое наблюдается впервые. Поэтому многие задаются вопросом: с чего бы это?

В конце прошлой недели стало известно, что следователи обнаружили бункер с золотом и драгоценностями у старшего следователя Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Фирдавса Ниёбаздалова, сообщает издание «Ахбор» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

В доме бывшего заместителя антикоррупционного ведомства Давлатбека Хайрзода якобы было найдено 35 млн долларов.

В других случаях суммы не всегда назывались, но отмечалось, что деньги и драгоценности изымали мешками.

17 сотрудников антикоррупционного ведомства Таджикистана были задержаны в конце апреля.

Приводим несколько версий причин происходящего, высказанных экспертами.

Отсрочка дела против экс-мэра Душанбе

Не исключено, что повсеместная кампания против антикоррупционщиков возбуждена для того, чтобы развалить другое резонансное дело в отношении Махмадсаида Убайдуллоева, бывшего мэра Душанбе, одновременно являющегося и председателем верхней палаты таджикского парламента.

В январе этого года он был снят с должности мэра, которую занимал больше двадцати лет. На его место был назначен Рустами Эмомали – сын президента Эмомали Рахмона.

При этом Рахмон поручил Агентству по госфинконтролю и борьбе с коррупцией проверить деятельность мэрии за период его правления на предмет целевого использования бюджетных средств. Проверку должны были завершить к 1 июля.

Глава ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности) Саймумин Ятимов и бывший мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев являются уроженцами Фархарского района, возможно, поэтому было решено отсрочить расследование против земляка, взявшись за антикоррупционеров.

«Арест ключевых кадров Агентства по борьбе с коррупцией может надолго отсрочить дело мэрии. По крайней мере, завершить проверку к 1 июля антикоррупционное ведомство вряд ли уже успеет», – считает главный редактор издания «Ахбор» Мирзо Салимпур.

Однако эта версия имеет своих противников. По некоторым данным, расследованием по делу мэрии в антикоррупционном ведомстве занимаются более 50 человек, которых не коснулись недавние аресты.

«Укрепление» дела против Убайдуллоева

Председатель Социал-Демократической партии в Горно-Бадахшанской автономной области Алим Шерзамонов, напротив, считает, что Ятимов был избран палачом в деле Убайдуллаева.

«Думаю, что заказ на дело против антикоррупционеров поступил из самых верхов, в том числе и для того, чтобы продемонстрировать Убайдуллаеву всю серьезность намерений», – считает Шерзамонов.

В пользу этой версии может говорить то, что высокопоставленные сотрудники агентства могли быть замешаны в коррупционных делах, связанных с деятельностью мэрии.

К примеру, начальник Управления капитального строительства Душанбе Саидашраф Анваров в апреле этого года был приговорен к 18 годам лишения свободы. Он был признан виновным в растрате бюджетных средств и даче взятки сотруднику Агентства по борьбе с коррупцией, имя которого не раскрывается.

Примечательно, что аресты в антикоррупционном ведомстве начались сразу после приговора Анварову.

Наш собеседник предполагает, что, получив «добро сверху», судья возбудил уголовное дело и против того, кто получил взятку от сотрудника мэрии.

Возможно, после проверки деятельности столичных чиновников их дело будет объединено с делом против антикоррупционеров.

В Таджикистане мало кто сомневается в том, что эта проверка закончится возбуждением уголовного дела против Убайдуллаева.

Война кланов

«Можно сказать, что это управляемая клановая разборка в среднем эшелоне власти», – считает редактор русской службы информационного агентства «Озодагон» Марат Мамадшоев.

По его словам, широкие полномочия антикоррупционного органа могли вызвать ревность у силовиков и спровоцировать претензии ГКНБ к руководству влиятельного ведомства. «Возможно, кто-то желает подорвать позиции Рустама Эмомали, который ранее руководил этим органом, – продолжает Мамадшоев. – Кстати, до него Антикоррупционное агентство возглавлял Абдуфаттох Гоиб (выходец из Дангары, земляк президента Рахмона. – Ред.). Его сын, владелец клуба «Истиклол», дружен с Рустамом Эмомали.

Реальная борьба с коррупцией

Возможно, никакого подтекста во всем этом нет, и таджикские власти принялись за борьбу с коррупцией, к чему уже много лет демонстрируют приверженность.

Тогда и дело в отношении Анварова, и проверка деятельности мэрии, и разоблачение антикоррупционеров – только начало. И впереди еще много подобных дел.

«Случаи активизации антикоррупционных мер бывали и прежде, – говорит Шерзамонов. – Однако они ограничивались задержанием преподавателей вузов или средних школ. Но таких громких задержаний за годы независимости Таджикистана еще не было».

Он уверен, что обвинить в коррупции можно практически каждого чиновника в любом органе власти – оснований нашлось бы достаточно. Но в начало бескомпромиссной борьбы за искоренение взяточничества в Таджикистане наш собеседник не верит.