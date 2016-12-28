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    • Таджикистан

    Дата начала авиарейсов по итогам встречи в Душанбе не объявлена

    Эмомали Рахмон поддержал инициативу Узбекистана возобновить авиасообщение с Таджикистаном, но день начала полетов пока не определен.

    Рустам Азимов и Эмомали Рахмон; фото: President.tj
    Рустам Азимов и Эмомали Рахмон; фото: President.tj

    Сегодня, 28 декабря, в столице Таджикистана закончилось двухдневное заседание межправительственной комиссии по таджикско-узбекскому сотрудничеству.

    По данным МИД РТ, Таджикистан на этой встрече представлял вице-премьер Давлатали Саид, Узбекистан – вице-премьер Рустам Азимов.

    27 декабря вице-премьера Узбекистана в Душанбе принимал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    На фоне значительного улучшения отношений между соседними странами после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в начале сентября 2016 года в обеих странах ожидали, что по итогам встречи будет объявлена дата возобновления авиасообщения между странами.

    Ждем начала января

    Рейсовые полеты между Душанбе и Ташкентом были прекращены в 1992 году – с началом Гражданской войны в Таджикистане.

    30 ноября 2016-го был совершен первый чартерный полет из Ташкента в Душанбе авиакомпанией «Узбекистан хаво йуллари».

    В начале ноября Sputnik Узбекистан со ссылкой на генерального директора Uzbekistan Airways Валерия Тяна сообщал о возобновлении авиасообщения в начале января. Более подробная информация пока не обнародована.

    Пресс-служба президента Таджикистана по итогам встречи сообщила лишь в общих словах о подписании более сотни документов о сотрудничестве между странами в сферах экономики, торговли, транспорта, коммуникации, воды, энергетики, культуры и защиты границ.

    Отдельно отмечается, что Эмомали Рахмон поддержал инициативу властей Узбекистана о возобновлении авиасообщения, а также пригласил в Душанбе новоизбранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекско-таджикские отношения
    Теги: авиарейс Рустам Азимов Таджикистан Узбекистан Узбекистон хаво йуллари узбекско-таджикские отношения Эмомали Рахмон
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