Дата начала авиарейсов по итогам встречи в Душанбе не объявлена

Эмомали Рахмон поддержал инициативу Узбекистана возобновить авиасообщение с Таджикистаном, но день начала полетов пока не определен.

Сегодня, 28 декабря, в столице Таджикистана закончилось двухдневное заседание межправительственной комиссии по таджикско-узбекскому сотрудничеству.

По данным МИД РТ, Таджикистан на этой встрече представлял вице-премьер Давлатали Саид, Узбекистан – вице-премьер Рустам Азимов.

27 декабря вице-премьера Узбекистана в Душанбе принимал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На фоне значительного улучшения отношений между соседними странами после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в начале сентября 2016 года в обеих странах ожидали, что по итогам встречи будет объявлена дата возобновления авиасообщения между странами.

Ждем начала января

Рейсовые полеты между Душанбе и Ташкентом были прекращены в 1992 году – с началом Гражданской войны в Таджикистане.

30 ноября 2016-го был совершен первый чартерный полет из Ташкента в Душанбе авиакомпанией «Узбекистан хаво йуллари».

В начале ноября Sputnik Узбекистан со ссылкой на генерального директора Uzbekistan Airways Валерия Тяна сообщал о возобновлении авиасообщения в начале января. Более подробная информация пока не обнародована.

Пресс-служба президента Таджикистана по итогам встречи сообщила лишь в общих словах о подписании более сотни документов о сотрудничестве между странами в сферах экономики, торговли, транспорта, коммуникации, воды, энергетики, культуры и защиты границ.

Отдельно отмечается, что Эмомали Рахмон поддержал инициативу властей Узбекистана о возобновлении авиасообщения, а также пригласил в Душанбе новоизбранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.